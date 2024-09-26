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金高迷快收！白金龍上市62週年經典傳說版海洋源酒來了

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「海洋源酒」酒款外觀以白底金裂釉亮面噴瓷搭配金高標誌性的雙金龍古銅浮凸手感燙印，高質感瓶身吸引金高迷收藏。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「海洋源酒」酒款外觀以白底金裂釉亮面噴瓷搭配金高標誌性的雙金龍古銅浮凸手感燙印，高質感瓶身吸引金高迷收藏。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金高58白金龍「源酒系列」三部曲，一推出就造成市場搶購，系列開端作「58白金龍經典源酒（俗稱「白源酒」）」上市3年以來，已成為經典。今年黑松公司再度攜手金門酒廠，推出全新白金龍「源酒傳說」系列。首作「白金龍上市 62 週年經典傳說版——經典白源No.2海洋源酒」（以下稱「海洋源酒」）追尋消失的金酒初代酒廠、白金龍製酒起源地「九龍江酒廠」的海洋氣息，讓遺失超過70載的秘傳風味再現。新酒款9月26日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣，每瓶600ml，建議售價1,000元，實際庫存及價格依各通路為準。

據傳金門酒廠前身「九龍江酒廠」周圍的近海坑道因臨海潮汐變化，為當地的甕藏源酒賦予了獨特的海潮鹹香風味。金門酒廠以此傳說為靈感，選用海洋氣息做為酒款基調，為「海洋源酒」特釀出奢華鹽之花風味，將白金龍始終如一、卓越非凡的製酒工藝體現得淋漓盡致。

「海洋源酒」精選近海坑道源甕源酒調和，開瓶後漿果釀香撲鼻而來，清新的海潮香氣緊隨其後，讓陳酒層次更加飽滿豐富、酯香醇厚。入口初嘗甜香酸香融合頂級鹽之花風味，濃醇豐腴擴散於唇舌；後段漸漸出現酒釀般的討喜甘甜，壯闊、厚實、清甜、鮮鹹的品飲感受層層堆疊；入喉後源酒系列迷人的老窖陳香及輕柔海味在喉頭交替浮現，甘甜怡人的尾韻直接擄獲酒饕味蕾，輕盈易飲的口感，更是命中女性的品飲喜好。

在瓶身設計方面，「海洋源酒」採用泛著金屬光澤的白底金裂釉亮面噴瓷，搭配標誌性的雙金龍古銅浮凸手感燙印，展現遺失酒廠傳說再起、破框而出的震撼魄力，瓶身背面精緻的九龍江酒廠圖，值得收藏。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「海洋源酒」精選近海坑道源甕源酒調和，賦予酒款獨特頂級鹽之花鹹香風味。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「海洋源酒」精選近海坑道源甕源酒調和，賦予酒款獨特頂級鹽之花鹹香風味。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

標誌 金門

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