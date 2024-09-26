日本任天堂官方快閃店來了！5大熱門角色限定周邊商品搶先看

任天堂台灣代理商傑仕登宣布，「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」即將在新光三越台北信義新天地A9店9樓盛大舉辦快閃店活動，將販售日本任天堂官方商店的限定商品，舉辦的詳細日期將日後公告，據了解大約是10月中旬左右。任天堂玩家們來台北信義新天地A9快閃店使用「Nintendo Account簽到」，還有機會獲贈原創貼紙1張。

快閃店販售商品內容包含「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等任天堂角色周邊，商品種類包含遊戲、模型、布偶娃娃、服飾、生活雜貨、餐具、文具等各種不同面向。部分商品為Nintendo TOKYO/OSAKA限定商品，無Nintendo KYOTO限定商品。此外，「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」也沒有獨家限定商品。

除了各任天堂角色周邊商品外，預定於10月17日發售的Nintendo Switch《超級瑪利歐派對 空前盛會》也將設置試玩區於快閃店，提供一部分的小遊戲進行體驗。全新的瑪利歐派對舞台是巨大的度假勝地島嶼。除了全新的5個桌遊地圖，還會有2個重製桌遊地圖在本作登場。小遊戲除了動作、競賽、益智對戰等各式各樣的類別，還有使用揮動、傾斜Joy-Con等各種操作方法的項目，將有超過110種玩法收錄其中，可操作角色更是系列作最多的20位以上。