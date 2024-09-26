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參展2024威尼斯Homo Faber 萬寶龍再獻手工藝迷人風采

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
MONTBLANC大師傑作系列The Origin限量款100，建議售價歐元55,000、台幣約195萬1,500元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC大師傑作系列The Origin限量款100，建議售價歐元55,000、台幣約195萬1,500元。圖／萬寶龍提供

工業與科技越發達、人類的雙手與隨之誕生的工藝便越顯珍貴。威尼斯舉辦的Homo Faber國際雙年展，每屆皆有來自全世界的的高品質設計、精品、工藝品牌參展。今年德國精品萬寶龍（Montblanc）便宣布參展，並於喬治雪梨基金會（Fondazione Giorgio Cini）舉辦展覽，展示筆具與皮革如何昇華成為藝術品的手工藝可能。

MONTBLANC藝術總監Marco Tomasetta表示，品牌很高興再次參加Homo Faber，「探索各種激發靈感的紙筆使用方式，透過紙筆展開創意之旅，最終成為其他形式，例如皮件工藝等。」而關於萬寶龍皮件傳承的緣起、更來自於使用者希望在旅行中保護其所愛，「這兩種工藝形式之間的對話，至今仍由工匠們持久不懈的熱情，以及他們對傳統工藝的堅守來體現。」

展覽現場並展出兩款限量筆具：「大師傑作系列The Origin限量款100」與「大師傑作系列書法之藝Inspire限量款88」。前者以綠色亮漆製作成半透明底層，同時筆夾、Au 750純金筆尖皆鑲嵌寶，加上筆蓋飾有形狀為六角白星標誌的切割鑽石，紀念「大師傑作系列」的問世100周年；「大師傑作系列書法之藝Inspire限量款88」則透過極其耗費眼力、手工的羽毛鑲嵌，將柔軟的羽毛與珍貴的金屬結合，細膩有致地交錯，宛如思想的花火般，在筆身、也在下筆之際無限流轉。

萬寶龍今年參加了於威尼斯舉辦的Homo Faber國際雙年展，演示筆具與皮革如何昇華成為藝術品的手工藝可能。圖／萬寶龍提供
萬寶龍今年參加了於威尼斯舉辦的Homo Faber國際雙年展，演示筆具與皮革如何昇華成為藝術品的手工藝可能。圖／萬寶龍提供
有別於工業化機械的大量生產，手工藝所能帶來的細膩鑲嵌、書寫、縫製、繪製，皆別有一番溫度與感情。圖／萬寶龍提供
有別於工業化機械的大量生產，手工藝所能帶來的細膩鑲嵌、書寫、縫製、繪製，皆別有一番溫度與感情。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC大師傑作書法之藝Inspire限量款88，建議售價歐元55,000、台幣約195萬1,500元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC大師傑作書法之藝Inspire限量款88，建議售價歐元55,000、台幣約195萬1,500元。圖／萬寶龍提供

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