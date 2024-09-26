參展2024威尼斯Homo Faber 萬寶龍再獻手工藝迷人風采

工業與科技越發達、人類的雙手與隨之誕生的工藝便越顯珍貴。威尼斯舉辦的Homo Faber國際雙年展，每屆皆有來自全世界的的高品質設計、精品、工藝品牌參展。今年德國精品萬寶龍（Montblanc）便宣布參展，並於喬治雪梨基金會（Fondazione Giorgio Cini）舉辦展覽，展示筆具與皮革如何昇華成為藝術品的手工藝可能。

MONTBLANC藝術總監Marco Tomasetta表示，品牌很高興再次參加Homo Faber，「探索各種激發靈感的紙筆使用方式，透過紙筆展開創意之旅，最終成為其他形式，例如皮件工藝等。」而關於萬寶龍皮件傳承的緣起、更來自於使用者希望在旅行中保護其所愛，「這兩種工藝形式之間的對話，至今仍由工匠們持久不懈的熱情，以及他們對傳統工藝的堅守來體現。」