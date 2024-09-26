面對周年慶挑戰 新光三越「獨家牌」強勢應戰

有「百貨風向球」指標的新光三越周年慶，首波六店由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店10月3日起同步登場，面對今年周年慶挑戰，新光三越端出「獨家牌」應戰。

出國潮、消費預算轉移、通膨等因素，都為今年百貨業帶來成長壓力。今年周年慶要如何迎戰？新光三越總經理吳昕陽日前談到「重點還是百貨在周年慶要端出什麼牛肉？」而新光三越2024周年慶即強打出「獨家品牌、獨家價、獨家活動」，因為這些品牌、這些活動只有新光三越有，有需求的民眾消費者勢必就要前往新光三越。

從話題宣傳開始，新光三越找來日本人氣舞蹈女團「avantgardey」拍攝宣傳廣告，更是首度聯手「任天堂」經典電玩IP「超級瑪利歐」打造獨家系列贈品，新光三越周年慶期間任天堂更首度在台灣北中南三地推出任天堂快閃店。此外，「任天堂專門店」也將獨家進駐新光三越台北信義A11三樓，預計明年春天開出，將與同樣是全台獨家的「寶可夢中心」同台，創造IP經濟。

新光三越連續兩年有日本兩大強勢IP同行助陣，繼去年周年慶推出「寶可夢」系列贈品後，新光三越今年聯手「超級瑪利歐」打造限量30款集點送與卡友禮，更首度推出2款聯名造型悠遊卡，周年慶期間全台新光三越舉辦超過30場超級瑪利歐見面會，更在北中南三地：新光三越信義A9、台中中港店、台南新天地展開任天堂快閃店，創造任天堂IP話題。

此外，新光三越本是「首度落地品牌」首選之地，今年下半年新光三越引進超過400家新櫃、快閃店，當中更有許多全台首店，像是近日開幕的日本平價串燒居酒屋「鳥貴族」、來自福岡的人氣咖啡「NO COFFEE」、韓國人氣設計師品牌「Mardi Mercredi」等等。

新光三越台北南西店店長劉智婷也分享近日開幕的獨家話題店效益，她指出，「鳥貴族」21日開幕至今已賣出4萬串串燒，從開店到閉店人潮沒有斷過，以日本業績最高分店一個月業績差不多新台幣500萬，以目前南西人潮估計可優於日本最高單店業績，月業績可望達500萬至600萬。「NO COFFEE」開幕一周以來也賣出6千杯咖啡。除了有話題獨家品牌吸引人潮，新光三越今年周年慶也要在價格有誘因，劉智婷說，周年慶排隊組合要有破盤價，像是美妝特惠組打出4折，排隊商品也有5折以下，就是要讓消費者有動力消費。