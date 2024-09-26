冰淇淋買1送1！COLD STONE「焙香蜜QQ」新登場

連鎖冰淇淋「COLD STONE」自9月27日起首次推出焙茶冰淇淋「焙香蜜QQ」，還有3款萬聖氛圍感十足的極濃黑牛奶冰淇淋同步回歸，還有「巧酥薄荷冰淇淋凍飲」新登場。另外並可享桶裝冰淇淋買1送1、冰淇淋第2杯半價等一系列優惠。

「焙香蜜QQ」嚴選來自日本鹿兒島煎茶，經焙煎後細磨成茶粉，加入酷聖石香奶冰淇淋後製成焙茶冰淇淋，擁有甘甜且溫和的香氣，加入酥脆餅乾、再拌入焙茶粉添增茶香，最後放上蜂蜜麻糬，帶來豐富的口感與層次，每杯160元起。同樣新登場的「巧酥薄荷冰淇淋凍飲」，將薄荷冰淇淋加入鮮奶、OREO餅乾拌打，滋味清爽並帶有餅乾碎粒咬感，每杯160元。

隨著萬聖節即將到來，包括「酷黑女王」、「酷黑鬥士」、「酷黑法師」等3款極濃黑牛奶冰淇淋也回歸市場，以漆黑的造型與各具特色的配料，帶來應景的感官享受，每杯160元起。