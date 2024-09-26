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冰淇淋買1送1！COLD STONE「焙香蜜QQ」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
酷聖石首次推出焙茶冰淇淋「焙香蜜QQ」，還有3款極濃黑牛奶冰淇淋回歸。圖／COLD STONE提供
酷聖石首次推出焙茶冰淇淋「焙香蜜QQ」，還有3款極濃黑牛奶冰淇淋回歸。圖／COLD STONE提供

連鎖冰淇淋「COLD STONE」自9月27日起首次推出焙茶冰淇淋「焙香蜜QQ」，還有3款萬聖氛圍感十足的極濃黑牛奶冰淇淋同步回歸，還有「巧酥薄荷冰淇淋凍飲」新登場。另外並可享桶裝冰淇淋買1送1、冰淇淋第2杯半價等一系列優惠。

「焙香蜜QQ」嚴選來自日本鹿兒島煎茶，經焙煎後細磨成茶粉，加入酷聖石香奶冰淇淋後製成焙茶冰淇淋，擁有甘甜且溫和的香氣，加入酥脆餅乾、再拌入焙茶粉添增茶香，最後放上蜂蜜麻糬，帶來豐富的口感與層次，每杯160元起。同樣新登場的「巧酥薄荷冰淇淋凍飲」，將薄荷冰淇淋加入鮮奶、OREO餅乾拌打，滋味清爽並帶有餅乾碎粒咬感，每杯160元。

隨著萬聖節即將到來，包括「酷黑女王」、「酷黑鬥士」、「酷黑法師」等3款極濃黑牛奶冰淇淋也回歸市場，以漆黑的造型與各具特色的配料，帶來應景的感官享受，每杯160元起。

即日起至9月27日期間，門市點購桶裝冰淇淋，可享「買1送1」優惠；9月27日至9月29日期間，中杯以上冰淇淋，可享「同SIZE冰淇淋第2杯半價」；9月27日至9月29日，點購大杯冰淇淋，免費贈送「冰淇淋凍飲1杯」。10月4日至10月6日，點購中杯以上冰淇淋，享同SIZE第2杯50元優惠價。

酷聖石限時享桶裝冰淇淋買1送1。圖／COLD STONE提供
酷聖石限時享桶裝冰淇淋買1送1。圖／COLD STONE提供

冰淇淋 牛奶 餅乾

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