16種水果塔！中山站「Her Rose」化身寵物友善餐廳

台灣的水果一直深獲海外觀光客喜愛,由台灣水果製成的甜點,更是許多螞蟻人的心頭好。位於台北中山商圈的水果塔專賣店「Her Rose」在今夏完成店面翻修升級,除了持續供應多款台灣水果製成的水果塔、甜點之外,也新增多款特色主食碗,並且打造更友善的寵物空間、寵物餐點,讓毛小孩在此也能享受輕鬆的休憩時光。

2017年創立至今的「Her Rose」,主打多樣化的特色水果塔,由於造型精巧,因此獲得許多女性顧客青睞,也獲得不少外國觀光客喜愛,成為中山商圈的人氣店家之一。今年7月,Her Rose重新翻修升級,打造寵物也能落地的友善空間,方便毛家庭闔家用餐。另外也增加內用空間比例,讓往來賓客能夠擁有舒適的下午茶時光。同時店內偶爾也有店狗「柴犬佩帕」與店貓「黑貓波利」出沒,為顧客帶來驚喜。

餐點部份,Her Rose提供有16種口味的水果塔,標榜採用禮盒等級的當季新鮮水果為素材,其中9成為台灣在地水果。除了口味眾多外,店內也跳脫傳統的水果塔大小,主打2吋、3吋造型,更為精緻。其中「七矮人的玫瑰」使用火龍果染色的蘋果片捲成立體花朵造型,搭配上手工熬煮的蘋果醬,並以楓糖賦予層次甜感。「糖果屋」則是使用濃郁的奶油配上現刨製成的檸檬精油,帶來明亮的酸度與香氣。並還有鋪滿三層新鮮藍莓的「烏蘇拉的衣櫥」、選用禮盒級櫻桃的「小紅帽」等不同選擇。2吋售價均為90元,3吋則為170元。也可搭配成9入、25入禮盒。