16種水果塔！中山站「Her Rose」化身寵物友善餐廳

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
舒肥嫩雞碗，每份300元。記者陳睿中／攝影
舒肥嫩雞碗，每份300元。記者陳睿中／攝影

台灣的水果一直深獲海外觀光客喜愛，由台灣水果製成的甜點，更是許多螞蟻人的心頭好。位於台北中山商圈的水果塔專賣店「Her Rose」在今夏完成店面翻修升級，除了持續供應多款台灣水果製成的水果塔、甜點之外，也新增多款特色主食碗，並且打造更友善的寵物空間、寵物餐點，讓毛小孩在此也能享受輕鬆的休憩時光。

2017年創立至今的「Her Rose」，主打多樣化的特色水果塔，由於造型精巧，因此獲得許多女性顧客青睞，也獲得不少外國觀光客喜愛，成為中山商圈的人氣店家之一。今年7月，Her Rose重新翻修升級，打造寵物也能落地的友善空間，方便毛家庭闔家用餐。另外也增加內用空間比例，讓往來賓客能夠擁有舒適的下午茶時光。同時店內偶爾也有店狗「柴犬佩帕」與店貓「黑貓波利」出沒，為顧客帶來驚喜。

餐點部份，Her Rose提供有16種口味的水果塔，標榜採用禮盒等級的當季新鮮水果為素材，其中9成為台灣在地水果。除了口味眾多外，店內也跳脫傳統的水果塔大小，主打2吋、3吋造型，更為精緻。其中「七矮人的玫瑰」使用火龍果染色的蘋果片捲成立體花朵造型，搭配上手工熬煮的蘋果醬，並以楓糖賦予層次甜感。「糖果屋」則是使用濃郁的奶油配上現刨製成的檸檬精油，帶來明亮的酸度與香氣。並還有鋪滿三層新鮮藍莓的「烏蘇拉的衣櫥」、選用禮盒級櫻桃的「小紅帽」等不同選擇。2吋售價均為90元，3吋則為170元。也可搭配成9入、25入禮盒。

除此之外，隨著改裝更換菜單，Her Rose新增5種輕食碗，包括有素食主義碗、水果燕麥碗、舒肥嫩雞碗、香煎松阪碗、嫩牛鮮蔬碗、鮮蝦燻鮭碗等不同選擇，均多採用原型食物為內容，兼具均衡與豐富色彩，每份280～320元。另外還有針對狗狗設計的「狗狗鮮食碗」，內含無調味肉肉100公克，以及蛋、蔬菜等配料，每份150元，讓毛孩也能陪著主人一同用餐。同時內用服務費的2%，還將作為寵物公益使用。

Her Rose以多樣化的特色水果塔為招牌。記者陳睿中／攝影
Her Rose以多樣化的特色水果塔為招牌。記者陳睿中／攝影
鮮蝦燻鮭碗，每份320元。記者陳睿中／攝影
鮮蝦燻鮭碗，每份320元。記者陳睿中／攝影
Her Rose店內偶有「柴犬佩帕」與「黑貓波利」出沒。記者陳睿中／攝影
Her Rose店內偶有「柴犬佩帕」與「黑貓波利」出沒。記者陳睿中／攝影
Her Rose提供有16種口味的水果塔，採2吋、3吋規格。記者陳睿中／攝影
Her Rose提供有16種口味的水果塔，採2吋、3吋規格。記者陳睿中／攝影
25入的自選水果塔禮盒，成為許多民眾慶生的新歡。記者陳睿中／攝影
25入的自選水果塔禮盒，成為許多民眾慶生的新歡。記者陳睿中／攝影

寵物 水果 觀光客

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