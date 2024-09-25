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加了AI更聰明！洗乾衣機智慧偵測衣物行程 一鍵自動幫你洗乾淨

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG AI Dry免曬衣乾衣機採用全新LCD智慧液晶旋鈕，每次旋轉都會於螢幕上顯示完整資訊，操作更加直覺簡單。圖／LG提供
LG AI Dry免曬衣乾衣機採用全新LCD智慧液晶旋鈕，每次旋轉都會於螢幕上顯示完整資訊，操作更加直覺簡單。圖／LG提供

即將進入天氣忽晴忽雨、衣服總是洗完還是悶悶的、難以曬乾的季節，快為自己換上聰明又省力的潔衣家電，輕鬆享受乾爽舒適生活。

三星推出內建一系列AI功能的Bespoke AI智慧滾筒洗衣機，延續一貫風格的簡約美學設計，搭載AI Home 7吋LCD彩色觸控螢幕，可根據消費者洗衣習慣、週期及季節推薦適合的洗滌和烘乾行程，並在螢幕上隨時查看洗衣資訊；以智慧感測技術自動偵測衣物重量、水量和洗劑量，並根據髒污程度及織物類型提供最佳洗程；搭配AI智慧節能模式，最高可再節省70%耗電量。

LG則是看準都會小宅乾衣需求，今年首度將AI技術導入乾衣機，推出LG AI Dry免曬衣乾衣機，導入直驅變頻馬達，搭載6種仿自然晾衣技術，透過AI智慧自動偵測衣物的重量、柔軟度，紅外線感應器則可準確監控衣物濕度，為使用者挑選最佳乾衣方案，搭配LCD智慧液晶顯示旋鈕方便操控，提供衣物極致呵護。

更棒的是，還可透過藍牙連線串聯洗衣機，堆疊時能直接從下方的洗衣機操控上方乾衣機，一起使用毫不費力，還有Smart Pairing智慧行程配對，透過LG ThinQ APP連線可自動將洗程資訊傳至乾衣機，智慧推薦合適的乾衣行程，一次完成洗衣與乾衣。

Arçelik Hitachi阿奇立克日立則是預告將於12月特別針對台灣市場推出「15KG高階滾筒洗脫烘衣機」，主打日本設計製造，搭配窄身、抗震設計，並強化降噪效果；具備洗脫烘一體成型的超強抗皺技術，延續先前機種，新增的「漩渦水流」搭配「尼加拉飛瀑」，再加上原有的「風熨斗烘衣2.0科技」及「Heat Pump熱泵式乾衣技術」，更採用獨家自主環淨科技，自體清潔超省時、隨時維持強大的潔淨能力。

11月30日前於官網購買指定機型15KG高階滾筒洗脫烘，並於線上表單登錄購買憑證，即可獲得藝思即享券，獨家省下5,000元。此外，2025年1月31日活動期間購入品牌旗下指定家電品項，還有機會免費獲得日立除濕機、康寧不銹鋼可微波保鮮盒等超值生活好禮。

三星推出全新BESPOKE AI智慧滾筒洗衣機，內建AI Home、AI WASH智慧洗衣、AI智慧節能模式，智慧科技助力洗淨全家衣物。圖／三星提供
三星推出全新BESPOKE AI智慧滾筒洗衣機，內建AI Home、AI WASH智慧洗衣、AI智慧節能模式，智慧科技助力洗淨全家衣物。圖／三星提供
三星BESPOKE AI智慧滾筒洗衣機推出松石白、深林灰2色，建議售價38,900元，預計10月上旬於指定通路陸續開賣，於指定時間回函即可獲得7-ELEVEN千元數位商品禮券。圖／三星提供
三星BESPOKE AI智慧滾筒洗衣機推出松石白、深林灰2色，建議售價38,900元，預計10月上旬於指定通路陸續開賣，於指定時間回函即可獲得7-ELEVEN千元數位商品禮券。圖／三星提供
阿奇立克日立瞄準台灣消費者偏好，台灣獨家推出60CM窄版機身的15KG高階滾筒洗脫烘機種，9月21日起官網限時預購搶先開跑。圖／阿奇立克日立提供
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洗衣機 行程

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