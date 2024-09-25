加了AI更聰明！洗乾衣機智慧偵測衣物行程 一鍵自動幫你洗乾淨

即將進入天氣忽晴忽雨、衣服總是洗完還是悶悶的、難以曬乾的季節，快為自己換上聰明又省力的潔衣家電，輕鬆享受乾爽舒適生活。

三星推出內建一系列AI功能的Bespoke AI智慧滾筒洗衣機，延續一貫風格的簡約美學設計，搭載AI Home 7吋LCD彩色觸控螢幕，可根據消費者洗衣習慣、週期及季節推薦適合的洗滌和烘乾行程，並在螢幕上隨時查看洗衣資訊；以智慧感測技術自動偵測衣物重量、水量和洗劑量，並根據髒污程度及織物類型提供最佳洗程；搭配AI智慧節能模式，最高可再節省70%耗電量。

LG則是看準都會小宅乾衣需求，今年首度將AI技術導入乾衣機，推出LG AI Dry免曬衣乾衣機，導入直驅變頻馬達，搭載6種仿自然晾衣技術，透過AI智慧自動偵測衣物的重量、柔軟度，紅外線感應器則可準確監控衣物濕度，為使用者挑選最佳乾衣方案，搭配LCD智慧液晶顯示旋鈕方便操控，提供衣物極致呵護。

更棒的是，還可透過藍牙連線串聯洗衣機，堆疊時能直接從下方的洗衣機操控上方乾衣機，一起使用毫不費力，還有Smart Pairing智慧行程配對，透過LG ThinQ APP連線可自動將洗程資訊傳至乾衣機，智慧推薦合適的乾衣行程，一次完成洗衣與乾衣。

Arçelik Hitachi阿奇立克日立則是預告將於12月特別針對台灣市場推出「15KG高階滾筒洗脫烘衣機」，主打日本設計製造，搭配窄身、抗震設計，並強化降噪效果；具備洗脫烘一體成型的超強抗皺技術，延續先前機種，新增的「漩渦水流」搭配「尼加拉飛瀑」，再加上原有的「風熨斗烘衣2.0科技」及「Heat Pump熱泵式乾衣技術」，更採用獨家自主環淨科技，自體清潔超省時、隨時維持強大的潔淨能力。