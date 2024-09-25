東京推薦住這裡！躺著看晴空塔 OMO3淺草交通超便利

很多人到訪過東京，但可能未曾聽過淺草寺清晨壯麗的鐘聲、走在罕有遊人的寺院內外。這是星野集團旗下OMO3淺草的獨特體驗—風雅的清晨淺草散步。入住此間，距淺草寺約1分鐘腳程，房間開窗即可見淺草寺或晴空塔，雨時或豔陽高照不想出門的日子，於13樓最高層的「OMO Base」還有茶飲咖啡及點心，可坐收東京最知名的兩景。

星野集團旗下都市觀光飯店品牌「OMO by 星野集團」的「OMO3 淺草 by 星野集團」，距淺草站徒步4分鐘、淺草寺徒步1分鐘，館內隨處都能遠眺淺草寺或東京晴空塔。走進飯店，滿滿的淺草風情，像是一側高立著的爐台，香煙裊裊迎賓，呼應淺草寺；抬頭望去，牆上各式皮革及相關用具，來自過往當地歷史；醒目的手繪地圖，則來自員工們發掘「當地人會去的店」。

最有趣的，是位於13樓最高層的「OMO Base」，透過巨大落地窗，西側可以看到充滿歷史感的淺草寺，東側則可見東京晴空塔，新舊東京街景的對比讓人印象深刻，白天與黑夜更是兩種迥然不同的情味。OMO Base也設有「OMO Food & Drink Station」的24小時自助服務，以當地限定的獨特商品為主，從平價的零食到充滿飽足感的料理一應俱全，包括當地名店點心，以及隨著早中晚或宵夜變換的小點，自由、隨心所欲的空間，讓旅人無比放鬆。

入住OMO，必要體驗「OMO Ranger」、最在地的導覽。OMO3 淺草安排的是清晨的淺草散步。清晨6:00先於頂樓集合，聆聽淺草寺鐘聲，沈靜心靈之後，再隨導覽人員走訪淺草寺，在還沒有觀光客的時段來到淺草的中心地標，是很奇妙的體驗，寺內只聞誦經聲，寺外的街道寥寥數人，可順道欣賞還沒開店門的鐵捲門上畫作，再於雷門大燈籠前打卡，繞行一圈回到飯店，充電飽滿。

OMO3 淺草有8種房型，共98間客房。除了盡收窗外美景，每間房也充分利用空間，像是床下可收納行李箱、可靈活轉動的鏡子，以及主題房型將江戶遊藝的元素融入設計中，另有適合家庭或團體房客住宿的豪華四人房等。

OMO3 淺草 by 星野集團 地址：〒111-0033 東京都台東區花川戶1丁目15-5 電話：050-3134-8096 時間：入住15:00/退房11:00 交通：淺草站（東京Metro銀座線、都營淺草線、東武晴空塔線）徒歩4分鐘 OMO小分類 「OMO1」：膠囊旅館，極簡旅行基地 「OMO3」：基本旅館，提供早餐、嚮導活動 「OMO5」：精品旅館，有獨特設計感，有咖啡廳、餐廳，嚮導活動 「OMO7」：全方位服務旅館，是城市內的地標，有咖啡廳、餐廳、宴會廳，嚮導活動

頂樓餐廳採自助式取餐，不乏在地名店美味，且會隨著時間推出不同小食。圖/星野集團提供

飯店貼心細節很多，像是圖中入夜提供的燈具，可自行拿取，放回基座即可充電。記者羅建怡/攝影

頂樓餐廳定時演出。圖/星野集團提供

大廳公共區，牆上的地圖是員工們的集體創作，黑色的直立香爐，則在呼應淺草寺、以裊裊香煙迎賓。圖/星野集團提供

躺在床上就能看見晴空塔。圖/星野集團提供

頂樓公共區極其迷人，日夜風景大相同。圖/星野集團提供

安靜的淺草寺，唯有清晨得以訪見。圖/星野集團提供