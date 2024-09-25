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好消息！ 屏東海生館與日本水族館合作孕育逾20種水母
屏東海生館營運團隊海景公司與日本加茂水族館簽署互惠友好協議，透過技術交流學習提升繁養殖技術，增進生物保育及人才培養，提升水族飼育環境專業化。目前海景公司飼育團隊已成功自行孕育出超過20種水母種類，未來有機會公開展示。
日本加茂水族館曾獲得金氏世界紀錄認定，為展示水母種類世界第一的水族館，也被稱為「水母控」必訪的水族館。不僅有許多種罕見水母，更透過自行繁殖培育出各種水螅體，並透過教育展示帶領遊客深入了解水母相關知識。
海景公司與加茂水族館簽署協議，安排人員至對方場館交流學習，包括提升水母飼育技術、物種辨別確認、採集方式、不同物種飼育經驗分享等。海景公司表示，團隊近年孕育無數海洋生物，包含企鵝、鯊魚、魟魚、小丑魚等數十種海洋生物，可與加茂水族館交流。
海生館目前有展示有4種水母，分別為大西洋海刺水母、溫海月水母、仙后水母以及藍珍珠水母。特別是最近剛展出的藍珍珠水母，全名是巴布亞硝水母，體內有共生藻會在白天游向海洋上層獲取養分。其傘狀體上帶有雪花斑點增添夢幻氣息，彷彿穿著淡藍色的婚紗裙。
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