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Panasonic秋季新品亮相 智慧寵物複合餵食機台灣獨賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
首度亮相台灣獨賣的寵物複合式餵食機，一台滿足寵物餵食、飲水、視訊監控需求。記者王聰賢／攝影
首度亮相台灣獨賣的寵物複合式餵食機，一台滿足寵物餵食、飲水、視訊監控需求。記者王聰賢／攝影

Panasonic以「智享美好生活」為主題，亮相一系列秋季新商品，包括更強大又節能的變頻除濕機、搭載全新Fire TV智慧系統的電視、全新質感紋理外觀的美型省電NO.1電冰箱、潔淨再進化的桌上型洗碗機、17kg小體積大容量Heat Pump滾筒洗脫烘洗衣機、新款奈米水離子吹風機，還有台灣獨家推出寵物複合式餵食機，將智慧科技與日系美學完美融合，打造全屋舒適空間。

客廳是享受居家生活的舒適空間首選，Panasonic Smart Dry變頻除濕機，搭載全新雙變頻科技及獨家W-HEXS雙重除濕系統，讓除濕更快速、更省電、更安靜。Panasonic更與Amazon聯手打造全新Fire TV智慧系統，將多個熱門影音串流平台整合到單一介面，並能夠根據用戶的觀看習慣和偏好，主動推薦量身訂製的內容；全新LIFE DESIGN系列顯示器，搭載4K無線傳輸技術，另有小尺寸可移動腳架設計，方便移動到不同空間使用。

Panasonic今年推出全新省電NO.1電冰箱，透過獨家AI智慧節能科技，維持食物保鮮的同時也能達到節能省電，全新岩板玻璃設計，美型又耐用，讓廚房美學設計再升級。桌上型自動洗碗機今年升級再進化，加入獨家nanoe X健康科技，並搭載AI-ECONAVI智能洗科技，能自動偵測髒污、調節洗程，省時、省水又省電。

看準都會區小宅、小陽台空間需求，今年推出全新17kg小體積大容量滾筒洗衣機，寬度僅64公分，並推出夜幕黑新色外觀，搭配全新一鍵喚醒的觸控面板，採用第6代Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術，以柔和溫風烘乾讓衣物更蓬鬆柔軟且不傷衣料，洗烘衣過程達到省電55%和省時28%效能，同時搭載多項智慧護衣檢知科技，能主動偵測並自動調整最適洗衣模式，輕鬆打造高品味的居家風格與生活模式。

Panasonic也預告將於2025年1月在台推出寵物複合式餵食機，整合餵食機、飲水機、視訊鏡頭，搭配功能強大的App，可遠端餵食、語音互動，超廣角鏡頭還可以靈活調整方向，一台滿足寵物餵食、飲水、視訊監控需求。

全新Fire TV智慧系統，將多個熱門影音串流平台整合到單一介面。記者王聰賢／攝影
全新Fire TV智慧系統，將多個熱門影音串流平台整合到單一介面。記者王聰賢／攝影
亮相全新岩板玻璃（左）設計，另有絲絨鋼板材質（右），美型又耐用。記者王聰賢／攝影
亮相全新岩板玻璃（左）設計，另有絲絨鋼板材質（右），美型又耐用。記者王聰賢／攝影
Panasonic以「智享美好生活」為主題，亮相一系列秋季新商品。記者王聰賢／攝影
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全新LIFE DESIGN系列顯示器，搭載4K無線傳輸技術，另有小尺寸可移動腳架設計，方便移動到不同空間使用。記者王聰賢／攝影
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17kg小體積大容量滾筒洗衣機，寬度僅64公分，並推出夜幕黑新色外觀。記者王聰賢／攝影
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桌上型自動洗碗機今年升級再進化，加入獨家nanoe X健康科技。記者王聰賢／攝影
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新款奈米水離子吹風機EH-NA9N（左）與可摺疊款EH-NA7M。記者王聰賢／攝影
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