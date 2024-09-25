JAMEI CHEN • Comfort家飾織品展 遞傳靜奢暖心

家居的生活品味具象也抽象，更能透過織品或擺件，無形增溫。台灣資深設計師陳季敏甫於JAMEI CHEN CORNER選物空間帶來「JAMEI CHEN • Comfort」家飾織品展，嘗試透過面料質地、觸感與暖心感受，再塑當代comfort lux靜奢風格。

「生活不需要高調，但需要講究。」陳季敏大方宣示了其品味主張，並表示要用心去感受不同細節。綜觀本次「JAMEI CHEN • Comfort」展出品項包含織品、毛毯、被單床組、並包括可調整量體的柔軟沙發床、可用作擺設的馬鞍椅、骨董矮凳，都在柔軟與歲月的痕跡中令人感到心安，其中靠枕收邊並細分為波西米亞或當代風格，適合不同美學愛好取向。

由於台灣四季不分明的特性，陳季敏並大方分享對毛毯的靈活運用，例如她會以一條「四季被」搭配不同材質毛毯，像是冬季可將喀什米爾（Cashmere）毛毯外覆於棉被、增加保溫，嚴峻凜冬時則可將毛毯置於身體與棉被間，讓保暖效果更為倍增，但夏日時則將萬用毯替換為麻料材質，捨棄萬用被、同時提升透氣與涼爽度。

同時現場部分並陳列陳季敏的私人收藏，像是台灣藝術家的紙雕畫作，又或購自法國的布偶寵貓玩具，「人一定要帶有赤子之心，那個柔軟的部分一定要（保）有。」JAMEI CHEN • Comfort家飾織品展已由即日起開始，可洽JAMEI CHEN CORNER，地址為台北市大安區大安路一段125號，亦或電洽：02-8773-0920