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每瓶都破萬！頂級日本酒SAKE HUNDRED三酒款進軍台灣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「百光別誂」百搭各種料理，酒精度15%，單瓶建議售價13,500元。圖／威登酒藏提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「百光別誂」百搭各種料理，酒精度15%，單瓶建議售價13,500元。圖／威登酒藏提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日經新聞譽為「日本酒品牌之王（高級奢華日本酒產業的創新開拓者）」的新興日本酒品牌「SAKE HUNDRED」，自2018年創立以來，與日本全國8間酒廠共同研發頂級酒款；2024年9月攜手國內提供世界級頂級日本清酒的「威登酒藏」，正式進軍台灣市場，首波帶來「百光」、「百光別誂」以及氣泡日本酒「深星」3酒款。

「SAKE HUNDRED」品牌創辦人生駒龍史於2014年創建的日本酒媒體平台「SAKETIMES」，是目前規模最大且最具公信力的日本酒與品飲紀錄網站，並於2024年獲日本釀造學會年輕人會頒發的第13屆釀造文化獎，生駒龍史也因此成為史上第二年輕獲獎人。

生駒龍史曾多次造訪台灣，對台灣的熱情友善、文化多樣性，以及在尊重傳統的同時，仍勇於自我突破的精神印象深刻，促使他決定與台灣建立深厚連結。此外，根據日本酒出口數據，台灣穩居前五大市場且需求持續增長，充分展現出台灣消費者對日本清酒的熱愛。

「百光」以頂級釀造技術為核心，選用有機栽培的米種，經過超過200小時的精密研磨，使精米率達到18%，口感清澈。其外觀如水晶般璀璨透亮，伴隨著如百合花般優雅的清新香氣及梨子、白桃、荔枝等果香，入口細膩如絲絨般柔滑，並有著適度的苦味與旨味，濕潤而餘韻悠長。適合在5至10℃的低溫下品嘗，搭配清淡的蔬菜、海鮮、白肉以及甲殼類料理，同樣也與水果或日式甜點相得益彰。酒精度15%，單瓶建議售價21,000元。

「百光別誂」使用被譽為「酒米之王」的「山田錦」，並對酵母進行精細調整，完美平衡甜味、旨味與酸味；經過超過200小時的研磨，使精米率達到18%，引出米粒本身的鮮甜旨味。酒液如水晶般透亮，散發著白桃、梨子等水果香氣與草本清新氣息，口感如奶油般圓潤，入口後感受會逐漸增強，並有舒適的酸感在口中漫開。適合在5至10℃下飲用，搭配口味濃郁的海鮮、烤白肉或帶有酸味的醬料，百搭各種料理。酒精度15%，單瓶建議售價13,500元。

氣泡日本酒「深星」的特色在於瓶內二次發酵，透過將未精製的清酒與已完成的清酒混合，引發額外發酵，自然產生的氣體形成輕微而宜人的氣泡，為酒體增添層次感。採用來自山梨縣白州町的甲斐駒岳伏流水，賦予這款酒柔和且清新的風味。適合在8℃下飲用，特別適合搭配海鮮，尤其是甲殼類，與蒸煮的雞肉或豬肉也十分契合，其絲滑的泡沫與奶油般的質地，與酥脆油炸食物相輔相成，提供完美的味覺體驗。酒精度12.5%，單瓶建議售價15,500元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「百光」口感清澈，酒精度15%，單瓶建議售價21,000元。圖／威登酒藏提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「百光」口感清澈，酒精度15%，單瓶建議售價21,000元。圖／威登酒藏提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「深星」風味清新柔和，酒精度12.5%，單瓶建議售價15,500元。圖／威登酒藏提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「深星」風味清新柔和，酒精度12.5%，單瓶建議售價15,500元。圖／威登酒藏提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「SAKE HUNDRED」品牌創辦人生駒龍史。圖／威登酒藏提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「SAKE HUNDRED」品牌創辦人生駒龍史。圖／威登酒藏提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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