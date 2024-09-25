高雄翰品酒店推「來去眷村住一晚」 文創體驗大受歡迎

高雄是軍事基地大本營，擁有陸、海、空三軍眷村歷史記憶的城市，為讓旅客認識高雄城市獨特的文化底蘊，高雄翰品酒店推出「來去眷村串門子」、「來去眷村住一晚」住房專案，集結景點、餐飲、旅宿、手作文創體驗等，讓眷村的魅力及生活感重現，歡迎各地旅客一起來體驗眷村生活懷舊時光。

高雄翰品酒店即日起推出兩天一夜「來去眷村串門子」、三天兩夜「來去眷村住一晚」住房專案，帶民眾參觀全台規模最大的眷村文化保留園區。

「再見捌捌陸臺灣眷村文化園區」坐落左營明德新村，由六大棟建物組成，除了展示歷史脈絡與生活小物，也透過舉辦活動重現眷村文化特色與情懷，讓民眾在靜謐的眷舍，體會眷村過往的歷史。

高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，感謝高雄市立歷史博物館李文環館長穿針引線提供優質合作夥伴，包括擔任帶路人的「流動部落」，手作文創「染染手兒」、「阿美的顏色工作室」，眷村民宿「左眷雅居」、「軍旅舍」，提供好吃又健康的「17文苑．旗袍好食光」以及老物雜貨舖的「建業新村8」。

林俊宇歡迎各地旅客參加遊程，透過導覽員的帶領，穿越時空了解眷村的歷史故事及建築之美，走進建業新村一探眷村的變遷，與居民互動，感受溫馨的人情味。

高雄市立歷史博物館館長李文環表示，旅客來到高雄除了住飯店，眷村民宿也是一種住的體驗，體驗左營海軍眷村的人文風情之外，每一位入住的遊客透過實際行動來保護眷村重要的文化載體，都是以住代護的實踐者。

李文環指出，為了推廣高雄市眷村特色文化，透過政府與民間用心的保存，讓民眾看見眷村的蛻變與重生。此次參與的企業夥伴共同推出遊程規劃，有餐飲旅宿、體驗活動、伴手禮等多種組合，讓眷村文化以食、衣、住、育、樂展現迷人特色。

兩天一夜「來去眷村串門子」住房專案每逢周三至周日成行六人成團，內容包括入住飯店雅緻雙人房住宿一晚、再見捌捌陸眷村文化園區導覽、建業新村導覽、眷村人家手作活動以及眷味減醣風味餐。