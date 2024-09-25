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前進美洲市場！Boucheron展店麥迪遜 經典珠寶限時秀
身為源自歐洲160多年歷史的法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日宣布，正式進軍美國市場，並於紐約麥迪遜大道開設首間精品店。為此Boucheron並舉辦盛大展覽與開幕派對，包含品牌大使韓星Mina、好萊塢女星葛妮斯派特洛（Gwyneth Paltrow）、波蘭超模Anja Rubik皆出席現身，星光熠熠。
Boucheron身為百年法式高級珠寶品牌，與19世紀美國六大富豪世家的源淵，甚至包含伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、葛麗泰嘉寶（Greta Garbo）、寇克道格拉斯（Kirk Douglas），都曾購買或向Boucheron訂製高級珠寶。
本次全新的麥迪遜大道747號Boucheron精品店，空間設計特色包含象徵芳登廣場的八角形鏡面，讓窗外一如芳登廣場的大型電子螢幕、深邃的祖母綠色石材、Salon des Lumières飾板，都讓人在風格上無時差與巴黎接軌，同時壁爐設計則頗有幾分紐約豪宅的美式聯想，巧妙串接起歐洲與美洲大陸。
開幕期間，Boucheron並從法國空運大量傳統系列修訂作品，包括一款曾為伊莉莎白泰勒擁有、並在奧斯卡頒獎典禮上配戴的彩繪玻璃琺瑯蝴蝶胸針，以及三件復刻自典藏檔案的冠冕、項鍊與領結胸針，都能在精品店中細細欣賞、再現風華。據瞭解，麥迪遜大道精品店僅是Boucheron在美洲的一小步，此後並將持續展店，至於下一步將前進美國東岸或西岸的哪一座精品大城？且讓人拭目以待。
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