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任天堂專門店要來了！獨家進駐新光三越2025春天開幕

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越2024周年慶首度聯手日本經典電玩IP「超級瑪利歐」，周年慶期間並於北中南推出任天堂快閃店。記者沈昱嘉／攝影
新光三越2024周年慶首度聯手日本經典電玩IP「超級瑪利歐」，周年慶期間並於北中南推出任天堂快閃店。記者沈昱嘉／攝影

今年周年慶挑戰不小，新光三越周年慶以「全台首落地品牌、獨家商品、獨家活動」應戰，首度聯手日本經典電玩IP「超級瑪利歐」打造獨家贈品外，周年慶期間推出「任天堂」北中南快閃店，此外，今更宣布重磅訊息，台灣首間「任天堂專門店」將進駐新光三越信義新天地

A11三樓，預計2025年春天開幕，將與同樓層的日本另一大人氣IP「寶可夢中心」打對台。

今天新光三越舉辦周年慶記者會，任天堂株式會社營業本部本部長與任天堂香港有限公司台灣分公司董事長均與會出席，並帶來讓台灣任天堂粉絲振奮的訊息：新光三越周年慶期間，除了首次在台灣開出任天堂北中南快閃店，台灣將推出「任天堂專門店」進駐新光三越信義A11三樓，是以主機遊戲、角色周邊的專門店，預計2025春天開幕，此間專門店將由法雅客操刀營運。

新光三越周年慶期間，任天堂快閃店將於新光三越信義A9、台中中港店、台南新天地展開。

任天堂 周年慶 快閃

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