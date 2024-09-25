匯聚百大品牌！台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」9/27世貿一館登場
下半年度的美妝盛會—2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」，將於9月27日至9月30日在台北世貿一館登場，匯集超過百家品牌廠商，除了可以搶購彩妝好物和享受超值優惠，還能一票看多展，同期展出旅遊展、伴手禮展值得一逛；專業證照再享暢遊4天，探索最新美容趨勢與技術。
2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」涵蓋美容、保養、彩妝、美甲、美睫、紋繡、美體、醫學美容、美容儀器、生技產品、香氛、SPA沙龍用品、OEM／ODM服務等廣泛領域，讓消費者逛得過癮，更提供美業人士一站式採購與交流平台；另外像是在日本、韓國、台灣蔚為風潮的負離子岩盤浴，以及新興行業「紋髮師」線上預訂服務，都能在展場一探究竟。
展場主打全館商品最低1折起，並推出多項專屬優惠，包括米蘿美甲CUCCIO指緣油保養液原價650元、展場價260元；TwMiro夢想家凝膠指甲油原價300元、展場價195元；艾樂氛室內擴香瓶原價219元、展場限定價180元；安諾萊雅藍銅Q彈保濕修護時空膠囊原價2,240元、展場價1,568元；PMC百醫生技「水解膠原胜肽粉」閨密分享組買2送2盒原價4,420元、展場限定價2,200元。
此外，本次台北秋季美容保養展開展首日9月27日上午11點30分，將邀請「世界年度夫人」閃耀登場走秀，透過美麗的人物與文化表現台灣風貌。
為回饋消費者，主辦單位特別推出「滿千折百」活動，展期內單筆消費滿千折抵，購物金現領現折，數量有限，領完為止。看展報到成功還能參加抽獎，有機會獲得法媚兒頂級保養品與美容儀器等豐富好禮。
●2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」
日期：9月27日至9月30日上午10點至下午6點
地點：台北世貿一館A區 ( 台北市信義路五段5號 )
官網：https://expo.udn.com
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