華航聯名吉伊卡哇推甜點、飲品 全航線與艙等都吃得到

動畫人物「吉伊卡哇」從日本爆紅至台灣，中華航空與五桐號、吉伊卡哇9月起為期1年推出限定甜點及飲品，包括鹽之花布列塔尼酥、抹茶達克瓦茲及抹茶達克瓦茲等。另外，9月27日至10月31日於五桐號南西店門市購買任一飲品，並在該店華航吉伊卡哇打卡牆拍照打卡，就有機會抽中限量6張全亞洲不限航點來回機票。

華航表示，自桃園出發的日本航線經濟艙旅客可以品嘗到日式風味的抹茶達克瓦茲，長程航線豪華經濟艙是鹽之花布列塔尼酥，經濟艙則有抹茶紅豆Q心銅鑼燒，從松山、高雄出發的經濟艙旅客，則有機會在高空享用楓糖奶油沙布雷。

華航也說，此次聯名的五桐號為旅客設計以茶為基底的飲品和點心，像是帶有茶香的紅玉紅茶風味小雪餅、酸甜的百香果綠茶凍冰淇淋，分別在區域線不同航程的經濟艙提供。飲品部分，有著粉橘色的百香果紅茶氣泡飲供應於全航線、全艙等；較短航線經濟艙除聯名甜品外，還可以享用鋁箔包蜜桃冰茶。

華航也說，除了機上吃得到吉伊卡哇聯名商品，10月16日將開賣20入禮盒組，限量1200盒於華航eMall販售。另外，明年預計還會有第二波新品「太妃糖珍奶棉花雪Q餅」、「冬瓜檸檬」，以及隱藏版甜點上線。

華航表示，9月27日至10月31日於五桐號南西店門市購買任一飲品，並在該店華航吉伊卡哇打卡牆拍照上傳至華航 Facebook 粉絲專頁，留言指定貼文，就有機會抽中限量6張全亞洲不限航點來回機票；相同辦法適用於9月27日五桐號南西店門市打卡活動，當日前200名的顧客除了能參與機票抽獎，還可搶先品嘗華航機上點心。