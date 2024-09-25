格蘭利威史上最高年份55年原酒 全球百瓶、台灣僅5瓶

蘇格蘭斯佩賽區單一麥芽威士忌領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），在品牌迎來200周年之際，今年9月再次譜寫傳奇嶄新篇章，跨界攜手世界首席AI運算藝術大師Michael Hansmeyer，全球首發「永恆系列序曲—— 55年原酒」，是格蘭利威年份最高的珍稀逸品，酒精濃度42.2%，全球限量100瓶、台灣分配到5瓶，單瓶建議售價168萬元。

「永恆系列序曲—— 55年原酒」是格蘭利威有史以來年份最高、且最具遠見抱負的傑作。領銜指導這款 「55 年原酒」陳釀的利威首席桶藝大師 Kevin Balmforth，將這款威士忌的品飲體驗描述為：「一場暖秋的馥郁果香、陽光普照的塞維利亞橙皮和甜美椰棗乾的盛宴，鼻腔中充滿肉桂和肉豆蔻的香料溫暖，伴隨著黑醋栗果醬和香草軟糖的圓潤風味，口感帶有平衡清新的柑橘香。」

世界首席AI運算藝術大師Michael Hansmeyer，以全新藝術形式將這款 「55 年原酒」打造成一件引人注目的華美雕塑。此雕塑運用環保新興材料「Jesmonite」手工雕刻，再以玫瑰金鍍層製成，悉心演繹位於斯佩河谷深處的利威河的永恆本質和流動。Michael Hansmeyer表示：「運用AI技術，創造出超越常規和分類的作品，這是一個激勵人心的體驗。而這座雕塑是為了向利威最高年份酒液的繁複深邃口感和酒廠蘇格蘭的原始粗獷美景致敬，捕捉創新與傳統交融的精神。」

格蘭利威「永恆系列」未來限量發行的酒款，都將來自於非凡的單一酒桶。格蘭利威首席桶藝大師Kevin Balmforth表示：「這款『永恆系列』結合Michael的驚人藝術天賦，講述了利威酒廠歷久彌新的永恆地位，感謝我們從過去到現在的桶匠專業團隊數十年載的努力，此系列酒款對於所有威士忌鑑賞家和奢侈品愛好者而言，是一個相當具紀念性、能為他們的收藏增添更高價值的蘇格蘭威士忌遺產。」

為進一步慶祝利威200周年的輝煌里程碑，利威將與蘇富比拍賣合作，於2024年10月18日至11月1日期間，在拍賣會中獨家呈現。所有收益將捐贈予致力於保護蘇格蘭自然和文化遺產的蘇格蘭國家信託基金會。