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吉伊卡哇飛上天！華航×五桐號「吉伊卡哇甜點」萌登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
在聯名甜點上，可以看見吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色的身影。記者陳睿中／攝影
在聯名甜點上，可以看見吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色的身影。記者陳睿中／攝影

吉伊卡哇飛上天！連鎖手搖飲「五桐號」與日本「吉伊卡哇」聯名，為中華航空推出獨家機上甜點、飲品與冰淇淋，包括吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色，一同躍上華航機上甜點封面，為乘客帶來療癒又可愛的飛行體驗。活動期間至五桐號南西店購買飲品，還有機會抽中「全亞洲不限航點來回機票」。

本次華航攜手五桐號、吉伊卡哇打造的機上甜點，共計有8款，包裝都可以看見吉伊卡哇、小八貓、兔兔等不同角色的身影，模樣十分可愛。自桃園出發的日本航線經濟艙旅客，可以嘗到「抹茶達克瓦茲」，包裝為機師造型的吉伊卡哇；長程航線豪華經濟艙則供應「鹽之花布列塔尼酥」，經濟艙則供應「抹茶紅豆Q心銅鑼燒」；從松山、高雄出發的經濟艙旅客，則有機會享用「楓糖奶油沙布雷」。每款甜點也都有不同的角色封面。

除此之外，五桐號也打造多款茶系點心與飲品，包括「紅玉紅茶風味小雪餅」、「百香果綠茶凍冰淇淋」，分別在不同航程的經濟艙供應。飲品部份，則有供應於全航線、全艙等的「百香果紅茶氣泡飲」。針對沖繩、香港、釜山、熊本、福岡等短程航班，經濟艙乘客除可享聯名甜品，還可獲得「蜜桃紅茶（鋁箔包）」。同時華航也預告，2025還將推出「太妃糖珍奶棉花雪Q餅」、「冬瓜檸檬」以及隱藏版甜點。

配合此次聯名活動，9月27日至10月31日期間，凡至五桐號南西店購買任一飲品，並於店內吉伊卡哇打卡牆完成打卡任務，就有機會抽中6張「全亞洲不限航點來回機票」。9月27日前200顧客除參與抽獎，也可搶先品嚐聯名機上點心。10月搭乘華航班機，10月31日前憑登機證到五桐號任一門市購買飲品，則可擁有「大杯飲品享中杯價」優惠。（部份產品不適用）

「五桐號」與日本「吉伊卡哇」聯名，為「中華航空」推出獨家機上甜點、飲品與冰淇淋。記者陳睿中／攝影
「五桐號」與日本「吉伊卡哇」聯名，為「中華航空」推出獨家機上甜點、飲品與冰淇淋。記者陳睿中／攝影
華航將於空中供應吉伊卡哇聯名甜點，帶來滿滿療癒感。記者陳睿中／攝影
華航將於空中供應吉伊卡哇聯名甜點，帶來滿滿療癒感。記者陳睿中／攝影
中華航空將於機上供應「吉伊卡哇」點心與飲品。記者陳睿中／攝影
中華航空將於機上供應「吉伊卡哇」點心與飲品。記者陳睿中／攝影
聯名機上甜點共計有8款，包括吉伊卡哇、小八貓、兔兔都登上封面。記者陳睿中／攝影
聯名機上甜點共計有8款，包括吉伊卡哇、小八貓、兔兔都登上封面。記者陳睿中／攝影
中華航空將於機上供應「吉伊卡哇」點心與飲品。記者陳睿中／攝影
中華航空將於機上供應「吉伊卡哇」點心與飲品。記者陳睿中／攝影

五桐號 吉伊卡哇

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