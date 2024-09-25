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日本全方位保鮮專家Panasonic電冰箱 現在買最高省5000元

聯合新聞網／ 時尚家居

日本最新冷凍科技 給食材最合適的保鮮

Panasonic電冰箱的保鮮廣受好評，主打日本最新3大冷凍科技，首先是全新「抑霜鮮凍」，能夠抑制冷凍室內的食材結霜，經過料理後仍保有原始的色香味之外，保鮮期還長達一個月！

再者是省時幫手的「新鮮急凍結」，以商用等級五倍速冷流瞬間鎖住食材美味，急凍後的食材經過解凍或再次加熱，依然維持美味口感，還能將熱食快速降溫，實在超便利！此外，一週內要吃的魚、肉再也不用冰冷凍庫，放在「-3℃微凍結」，會在食材表面形成冰膜，維持鮮度與營養，就算放7天也和剛買時一樣新鮮，還不用等解凍，就能直接切、馬上料理。再搭配nanoe™X健康科技，全室循環強效除臭、抑菌99.9%，蔬果也能保持7天新鮮。

結合IoT智慧管理 以細節打造完美電冰箱

現在管理冰箱更智慧了，不論正在外出或購物，透過Panasonic電冰箱內建AI-ECONAVI連結手機IoT app，會主動詢問是否調節合適的運轉模式，加上全系列變頻1級能效，全方位為你省電！電冰箱不只為保鮮及料理量身打造，外觀更以日本工藝為設計核心，將精緻融入在細節，放置在任何空間都能展現你的極致品味。現在買電冰箱有政府節能補助加上貨物稅減免，為你省最高5000元*，把握汰舊換新的好機會！

顧客商談中心專線：0800-098-800

官網：http://panasonic.com.tw

全台28家直營服務中心，提供專業快速優質服務

* 活動詳情請洽經銷商或上官網查詢。

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