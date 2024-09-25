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刷台灣Pay買百元台鐵便當打8折 優惠限定2個月
為推廣行動支付，台鐵公司宣布，明日起至11月30日止，使用「台灣Pay」購買單價100元以上的台鐵便當，即能享有8折優惠。
台鐵指出，為推廣行動支付，舉辦「台鐵百元便當，台灣Pay 8折尚食在」優惠活動，自9月26日至11月30日止，消費者至台鐵公司實體自營門市及台鐵列車，使用「台灣Pay」付款碼（金融卡、帳戶、信用卡），購買單價100元以上台鐵便當，可享台鐵便當8折優惠。
台鐵表示，每筆交易回饋上限300元，單筆消費金額不得拆付，該活動回饋總金額上限80萬元，優惠金額用罄活動即停止，該優惠不包含民營販賣檯，活動參與門市以台鐵官網公告為主（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip004/tip421/entry ）。
台鐵表示，根據活動規定，下載「台灣行動支付」App綁定金融卡、信用卡後，即可體驗掃碼便利支付與優惠，相關活動細節可參閱台灣Pay官網（taiwanpay.com.tw）。
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