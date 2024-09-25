最美董座賈永婕高衣Q 助陣台北101周年慶

賈永婕出任台北101董事長，因出身演藝圈、從事時尚產業又熱衷三鐵運動的背景，其特質與歷任董事長大不相同，「賈董」日常既可輕鬆駕馭高端時尚，又能兼顧商業的時尚領袖形象，正與國際品牌齊聚的台北101購物中心完美契合，也為台北101帶來新篇章。

上任台北101董事長的首次記者會，賈永婕以一身優雅俐落造型驚豔全場，她選擇了BOTTEGA VENETA黑色洋裝，搭配CHANEL的J12白色腕表，整體造型低調奢華，又不失董座的氣場。DIOR老花包是她日常上下班的隨身好夥伴，即使是快時尚品牌，賈永婕也能精彩混搭Mix and Match，另一套她穿著粉色ZARA套裝，為專業正裝呈現出另一種溫柔俏皮感，可見其「高衣Q」。而她身上的品牌、單品也都可以在台北101購物中心找到，可以說是自家商場的最佳代言人。

台北101下半年迎來6大指標品牌開幕，包括香奈兒台北101腕表暨珠寶店、CHOPARD、IWC SCHAFFHAUSEN、MONCLER、TORY BURCH，以及美妝品牌YSL BEAUTY，加上現在正值周年慶，全館齊聚各大品牌秋季最新商品，並可享年度最優惠的購物回饋。

周年慶期間（10月13日前），台北101合作超過20家銀行信用卡將提供回饋優惠：美妝、流行、觀景台單筆每滿5,000元即享500元電子抵用券，10%回饋。國際精品單筆每滿1萬元即贈1,000元電子抵用券，10%回饋。珠寶腕表單筆每滿3萬即贈1,500元電子抵用券，享5%回饋。

此外，持台北101聯名卡的卡友更可享獨家加碼優惠：流行生活、美妝香氛及觀景台單筆消費每滿3,000送300元電子抵用券。國際精品單筆每滿1萬送1,000元電子抵用券。珠寶腕表單筆每滿3萬送1,800元電子抵用券。此外，使用聯名卡筆筆再享3%購物金點數回饋，所以國際精品最高可達13%、珠寶腕表可達9%回饋。

台北101更推出首次申辦聯名卡專屬禮遇，單筆消費滿3,000元還可獲得十倍點數贈送，搭配電子抵用券回饋，國際精品最高可享15%回饋。周年慶正是所有時尚愛好者入手最新潮流單品的最好時機。