把握最後機會！郭富城年底台北小巨蛋演唱會 27日中午12點釋票
開賣當天即完售的國泰世華銀行-郭富城ICONIC世界巡迴演唱會《2024台北站》，創造三場台北小巨蛋門票短時間內銷售一空的佳績。經主辦單位近日清票，公告將於9/27(五)中午12點釋出少量票券，想要親眼欣賞「舞台王者」郭富城創新求變的風采，可得把握這次機會！
這次郭富城ICONIC世界巡迴演唱會贏得紅磡舞台製作天花板的美譽，半億重金打造的華麗舞台將原汁原味搬到台北小巨蛋，更承諾會為台灣歌迷演唱多首中文經典曲目，現已在緊鑼密鼓與團隊討論中，請粉絲把握9/27中午12:00 udn售票網釋票機會，一起享受郭富城帶來的放飛舞台無極限魅力。
【演出資訊】
國泰世華銀行-郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會《2024 台北站》
2024 年 12 月 27 日 19:30
2024 年 12 月 28 日 19:30
2024 年 12 月 29 日 18:30
台北小巨蛋
◆主辦單位：爵士娛樂、聯合數位文創、時藝多媒體、IME 台灣
◆冠名贊助：國泰世華銀行
◆指定航空 ：國泰航空
◆指定酒店 ：台北喜來登大飯店
◆贊助：金石建設 & 維骨力
◆特別鳴謝：O.T Cafe
◆售票系統： udn售票網 https://reurl.cc/yvA0dM
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