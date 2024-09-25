把握最後機會！郭富城年底台北小巨蛋演唱會 27日中午12點釋票

生活中，大多時候從冷凍室取出的食品常結滿霜，不僅結塊難分割取用，在料理後甚至可能變味，你也有以上的冷凍困擾嗎？現在全新升級的Panasonic電冰箱，與日本同步最新冷凍科技，使冷凍食品不易結霜外，還有針對不同食材打造專屬保鮮空間，且全系列皆為1級能效，守護食材新鮮同時省電，讓你在家隨時都能享有最新鮮的美味。

2024-09-25 14:27