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農曆春節團費價格 旅行社：未有明顯漲幅

中央社／ 台北25日電
旅遊業者預估，明年農曆春節團費價格相對平穩，部分國家商品還略為調降。示意圖／ingimage
旅遊業者預估，明年農曆春節團費價格相對平穩，部分國家商品還略為調降。示意圖／ingimage

不少旅客已經開始佈局明年農曆春節的旅遊行程，根據旅遊業者預估，明年農曆春節團費價格相對平穩，部分國家商品還略為調降，像韓國就有1成的降幅。

明年春節連假長達9天，不少旅客都會順勢安排出國旅遊，可樂旅遊今天發布新聞稿表示，明年春節旅遊商品價格相對平穩，像是台灣旅客最愛的日本東京、大阪、沖繩等主要城市，團費與今年相比大致持平。

美國、加拿大也因機票供給增加，價格趨於穩定；同樣深受歡迎的韓國，平均團費甚至有約1成的降幅。

可樂旅遊指出，旅客消費習慣也出現變化，尤其又以長線商品更為顯著，過去春節長線商品銷售期大約落在出發前4個月，現在則提早半年就有旅客開始下單，熱門出發日期幾乎銷售一空，短線商品也是在上架前已接獲不少旅客詢問。

為吸引旅客提早佈局，可樂旅遊推出春節旅遊商品預購活動，像是北海道安排入住今年12月底開幕的BOUROU LAKE TOYA洞爺望樓、韓國安排旅客體驗雪盆及農村特色烤栗子等。

除此之外，台北國際秋季旅展將從27日登場，主辦單位指出，展場限定推出澎湖團體自由行4日、香港自由行3天等行程不到新台幣3000元促銷價，盼吸引旅客進場參觀。

旅遊業 春節

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