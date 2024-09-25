白飯、冰沙吃到飽！王品「12MINI」升級 冬粉也免加價

在物價攀升的時代，王品旗下的「12MINI 快煮鍋」自即日起調整消費模式，包括白飯、冬粉免加價，還可享「白飯、冰沙吃到飽」，讓小資族能夠輕鬆飽餐一頓。另外「石二鍋」則推出全新湯頭「濃醇起司牛奶鍋」和「香辣起司麻奶鍋」，並有滿額加價優惠。

王品「12MINI 快煮鍋」針對17家街邊店，自即日起選購白飯及冬粉免加價，自助吧區並新增白飯和季節冰沙，均可無限續用。另外還有「火鍋料自由配3件25元」優惠方案，為小資族帶來大滿足。10月底前，成為品牌LINE官方帳號好友並完成好料機挑戰遊戲，可獲得「火鍋料自由配優惠券」，憑券內用或外帶任一鍋，即可免費兌換「火鍋料自由配」一份，可任選韓國魚板、黃金魚蛋和米血等3款火鍋料。

「石二鍋」本次端出兩款期間限定新湯頭。包括使用起司與牛奶搭配的「濃醇起司牛奶鍋」，另外還有添加大紅袍與多種中藥材的「香辣起司麻奶鍋」，升級價均為39元。即日起，消費任一主餐或單點滿238元，可用39元加購狠餃色拼盤，加價59元享有上選嫩肩牛肉。10月1日起還可用79元加購大白蝦、澎湖鮮蚵和北海道生食級干貝。