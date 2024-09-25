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台鐵推廣行動支付 祭台灣Pay買百元便當享8折

中央社／ 台北25日電

台鐵公司今天宣布，為推廣「行動支付」，明天起到11月30日，使用台灣Pay購買台鐵新台幣百元（含）以上便當，可享8折優惠。

台鐵發布新聞稿，推出「台鐵百元便當 台灣Pay8折尚食在」，自9月26日起至11月30日，使用「台灣Pay」付款碼（金融卡／帳戶／信用卡）購買單價100元﹙含﹚以上台鐵便當，享8折優惠。

台鐵說，活動優惠限台鐵公司實體自營門市及台鐵列車（不包含民營販賣檯，活動參與門市以台鐵官網公告為準），每筆交易回饋上限300元﹙單筆消費金額不得拆付﹚，活動回饋總金額上限80萬元，優惠金額用罄活動即停止。

目前台鐵百元（含）以上便當有10多種可選，包括：各式排骨、雞腿、焢肉、鯖魚、小卷、鹹水雞、義式腿排、醬燒雞丁、五行素便當、植物肉蔬食便當等。

圖∕擷自台鐵官網
圖∕擷自台鐵官網

便當 台鐵 雞腿

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