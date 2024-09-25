快訊

獨／韓國瑜親自出席民主基金會 廖達琪、盧業中任正副執行長

中職／陳致遠發文憶兄弟象遭網酸 親自反擊卻雪上加霜

苗栗男持刀借錢買菸疑被弟勒死 姪女手機全程記錄父殺人

聽新聞
0:00 / 0:00

巴黎春夏25時裝周 迪麗熱巴束腰賞Dior Jisoo馬尾超美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior 2025春夏女裝系列強調身體與穿著、功能性間的連結。圖／Dior提供
Dior 2025春夏女裝系列強調身體與穿著、功能性間的連結。圖／Dior提供

Dior 於於巴黎羅丹美術館舉辦2025春夏女裝系列發表會，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri回歸時裝本源，強調身體與穿著、功能性間的連結。品牌大使JISOO、迪麗熱巴、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）等都到場共襄盛舉。

本季的設計以品牌創辦人迪奧先生設計的1951-1952年秋冬高級訂製服系列裡的Amazone洋裝成為構思全系列的起源，以自主、勇敢的女性氣質為參考基準。黑與白之間的對比，透過白色襯衫搭配黑色裙子、長褲與洋裝的搭配被放大強調，並且以格紋、水平與垂直的形式，玩轉出嶄新的Miss Dior圖像線條。

行員夾克的鮮紅色彩點綴形成鮮明對比，有的設計裝飾蝴蝶，有的加上流蘇刺繡，或是點綴閃耀金屬感巧思。針織衣料搭配著輕盈的晚裝，而各式各樣的運動衫成為平日穿搭的主角。透過奧運的宣傳，時尚與運動和性別議題緊密結合，以這一季春夏的時裝系列，揭示當代女性的力量與自信。Maria Grazia Chiuri更特別邀請以使用射箭藝術、意象的藝術家SAGG Napoli於秀上演出，她是將時尚視為一種視覺特色、肯定運動形體的現代亞馬遜戰士，結合了陽剛與陰柔。

南柱赫出席Dior 2025春夏女裝系列發表。圖／Dior提供
南柱赫出席Dior 2025春夏女裝系列發表。圖／Dior提供
品牌大使迪麗熱巴出席Dior 2025春夏女裝系列發表。圖／Dior提供
品牌大使迪麗熱巴出席Dior 2025春夏女裝系列發表。圖／Dior提供
嶄新的Miss Dior圖像線條。圖／Dior提供
嶄新的Miss Dior圖像線條。圖／Dior提供
娜塔莉波曼出席Dior 2025春夏女裝系列發表。圖／Dior提供
娜塔莉波曼出席Dior 2025春夏女裝系列發表。圖／Dior提供
玩轉格紋發揮出黑與白之間的對比。圖／Dior提供
玩轉格紋發揮出黑與白之間的對比。圖／Dior提供
古老的運動之一「射箭」元素被融入本季的設計。圖／Dior提供
古老的運動之一「射箭」元素被融入本季的設計。圖／Dior提供
輕盈的晚裝以實穿的布料呈現。圖／Dior提供
輕盈的晚裝以實穿的布料呈現。圖／Dior提供
品牌大使JISOO馬尾淡妝出席Dior 2025春夏女裝系列發表大受好評。圖／Dior提供
品牌大使JISOO馬尾淡妝出席Dior 2025春夏女裝系列發表大受好評。圖／Dior提供
垂墜的晚裝禮服結合了陽剛與陰柔。圖／Dior提供
垂墜的晚裝禮服結合了陽剛與陰柔。圖／Dior提供
射箭運動元素轉換成展現力量的戰士穿著風格。圖／Dior提供
射箭運動元素轉換成展現力量的戰士穿著風格。圖／Dior提供
本季的服裝強調當代女性的力量與自信。圖／Dior提供
本季的服裝強調當代女性的力量與自信。圖／Dior提供
品牌大使安雅泰勒喬伊出席Dior 2025春夏女裝系列發表。圖／Dior提供
品牌大使安雅泰勒喬伊出席Dior 2025春夏女裝系列發表。圖／Dior提供

運動

延伸閱讀

《還珠》女星巴黎看秀滿鑽水晶鞋遭竊 雨中穿飯店拖鞋狼狽模樣曝光

DIOR小公主JISOO全新代言影片釋出！超純淨素顏極簡美

震驚！迪麗熱巴素顏照流出 竟登熱搜「越素越好看」

中國公認「4大女頂流」是她們！100%美神降臨　但劉亦菲又被抓包，這2處修圖太明顯了

相關新聞

白飯、冰沙吃到飽！王品「12MINI」升級 冬粉也免加價

在物價攀升的時代，王品旗下的「12MINI 快煮鍋」自即日起調整消費模式，包括白飯、冬粉免加價，還可享「白飯、冰沙吃到飽...

巴黎春夏25時裝周 迪麗熱巴束腰賞Dior Jisoo馬尾超美

Dior 於於巴黎羅丹美術館舉辦2025春夏女裝系列發表會，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri回歸時裝本...

桃園購物中心備戰周年慶 大江瞄準Z世代 台茂看好運動商機

桃園地區周年慶即將開打，大江購物中心周年慶9月27日起展開預購，在此之前進行了全館各樓層品牌改裝升級，涵蓋了55家跨業種...

Logitech G新品登台 PRO系列滑鼠、超薄鋁合金鍵盤靈活升級

產品線多元又定位精準的羅技，其中Logitech G宣布針對玩家推出三大系列全新產品，從專為右手玩家設計的PRO X S...

人氣聯名Uniqlo U 2024秋冬系列9/27開賣 大地色的溫柔疊穿

UNIQLO近來話題聯名不斷，繼UNIQLO : C新一季上市不久後，另一人氣設計師聯名Uniqlo U 2024秋冬全...

翠玉白菜合體珠寶亮相「大美不言」 觀眾驚嘆長高變美

故宮攜手巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶共同主辦的「大美不言」典藏精粹特展，昨舉行開幕式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。