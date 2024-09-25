巴黎春夏25時裝周 迪麗熱巴束腰賞Dior Jisoo馬尾超美

Dior 於於巴黎羅丹美術館舉辦2025春夏女裝系列發表會，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri回歸時裝本源，強調身體與穿著、功能性間的連結。品牌大使JISOO、迪麗熱巴、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）等都到場共襄盛舉。

本季的設計以品牌創辦人迪奧先生設計的1951-1952年秋冬高級訂製服系列裡的Amazone洋裝成為構思全系列的起源，以自主、勇敢的女性氣質為參考基準。黑與白之間的對比，透過白色襯衫搭配黑色裙子、長褲與洋裝的搭配被放大強調，並且以格紋、水平與垂直的形式，玩轉出嶄新的Miss Dior圖像線條。

行員夾克的鮮紅色彩點綴形成鮮明對比，有的設計裝飾蝴蝶，有的加上流蘇刺繡，或是點綴閃耀金屬感巧思。針織衣料搭配著輕盈的晚裝，而各式各樣的運動衫成為平日穿搭的主角。透過奧運的宣傳，時尚與運動和性別議題緊密結合，以這一季春夏的時裝系列，揭示當代女性的力量與自信。Maria Grazia Chiuri更特別邀請以使用射箭藝術、意象的藝術家SAGG Napoli於秀上演出，她是將時尚視為一種視覺特色、肯定運動形體的現代亞馬遜戰士，結合了陽剛與陰柔。