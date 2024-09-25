桃園購物中心備戰周年慶 大江瞄準Z世代 台茂看好運動商機

桃園地區周年慶即將開打，大江購物中心周年慶9月27日起展開預購，在此之前進行了全館各樓層品牌改裝升級，涵蓋了55家跨業種品牌。台茂購物中心今年對B2樓進行改裝，讓運動戶外品牌全面升級，全館共27家運動與戶外品牌店家齊聚，迎接9月26日開跑的周年慶。

瞄準Z世代客層，大江購物中心今年初進行大規模品牌調整計畫，1樓以跨業種、零界線概念將輕奢名品、網路品牌實體店、快時尚服飾及餐飲等品牌混搭配置，改裝後除了年輕族群增加，也帶動一樓業績達到雙位數成長。

周年慶前延續1樓改裝元素，在各樓層引進服飾、鞋包、配件飾品、生活雜貨、香氛美妝、日系藥妝、視光美學、餐飲輕食等品牌進駐。其中，桃園市2023年新增人口數破3萬人，居全台各縣市成長率第一位，其中青埔特區的移入人口及房屋成交量更是大爆發，鄰近青埔商圈的大江購物中心看好這波新移民商機及居家用品購物需求，下半年改裝重心以「生活品味宅」為主題。

將「培芝家電」的商品體驗沙發區面積擴大，集結SONY、Panasonic、HITACHI等知名品牌供消費者選擇。家居氛圍更少不了軟裝設計，此外，也引進特力集團旗下家居品牌「hoi! 好好生活」；活躍於電商網購、首次進軍百貨商場的「MYUMYU沐慕家居」，預計9月27日開幕。代理MARSHALL等知名品牌音響的時尚科技電子商品選物店「URBAN UNITS」以旗艦版店裝重新開幕。

女性配件引進DOLCE GROUP東笙集團的女鞋品牌概念店「NEW STEP」，與流行飾品品牌「Bonny & Read」。日本鎖藥妝店「松本清」將於將於10月進駐，帶來全桃面積最大門市。另有Roots、Camel及JEEP近日改裝新登場，還有Charka全台首間概念旗艦店。

館內有多樣餐飲選擇的大江購物中心，接著還有翰林茶棧、全桃獨家的韓國「橋村炸雞」及大成集團旗下的岩島成專業烘焙麵包等，持續至年底有各地快閃名店陸續進駐。

另外，台茂購物中心今年對B2樓進行改裝，讓運動戶外品牌全面升級，引進了多個桃園首店的新進品牌，包括專業跑鞋「BROOKS」、「ISPO+複合店」集結HOKA、ON昂跑、SALOMON等明星品牌，以及主打板鞋和衝浪用品的「DC & Billabong」。還有「VANS」與「Timberland」等品牌也同步入駐。