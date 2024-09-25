Logitech G新品登台 PRO系列滑鼠、超薄鋁合金鍵盤靈活升級

產品線多元又定位精準的羅技，其中Logitech G宣布針對玩家推出三大系列全新產品，從專為右手玩家設計的PRO X SUPERLIGHT 2 DEX和對稱型PRO 2 LIGHTSPEED無線滑鼠，到玩家們期待已久的G915 X LIGHTSPEED全尺寸與TKL無數字鍵遊戲鍵盤。慶祝頂級新品上市，即日起至10月20日期間，Logitech G全台線上與實體通路將同步推出多重優惠活動，購買指定品項滿3,000元現折300元。

其中首推專為右手玩家量身打造的PRO X SUPERLIGHT 2 DEX遊戲滑鼠，與數百位電競選手深度合作研發，加大鼠身設計，卻維持60克超輕量，搭載獨家HERO 2感應器，擁有高達44,000 DPI的極致精準度，並結合LIGHTFORCE光學混合微動技術，顯著提升滑鼠反應速度和延長壽命。採Type-C充電設計，續航力可達95小時。另外，同步推出了對稱設計、雙手通用的PRO 2 LIGHTSPEED無線遊戲滑鼠，同樣配備HERO 2感應器和LIGHTFORCE技術以及長續航。

而G915 X系列無線遊戲鍵盤則是推出全新G915 X LIGHTSPEED無線極速觸發矮軸遊戲鍵盤，以及無數字鍵的G915 X LIGHTSPEED TKL版本，使用鋁合金材質外觀，並提供了多種軸體選擇，包括手感均衡的觸感軸、流暢的線性軸，以及段落分明的青軸，讓玩家可以根據自己的需求選擇最合適的敲擊回饋。