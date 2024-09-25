快訊

又有颱風？賈新興：27日恐有熱低壓發展成颱機率高 離台比較近需觀察

未邀首集動畫導演麥人杰 「魔法阿媽2」主創團隊盼諒解：當年失聯留下警戒

以色列連轟3天釀569死！黎巴嫩外長：只有美國能阻止戰爭

聽新聞
0:00 / 0:00

Logitech G新品登台 PRO系列滑鼠、超薄鋁合金鍵盤靈活升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
除了鍵鼠新品，耳機系列也推出風格強烈的桃紅新色。記者黃筱晴／攝影
除了鍵鼠新品，耳機系列也推出風格強烈的桃紅新色。記者黃筱晴／攝影

產品線多元又定位精準的羅技，其中Logitech G宣布針對玩家推出三大系列全新產品，從專為右手玩家設計的PRO X SUPERLIGHT 2 DEX和對稱型PRO 2 LIGHTSPEED無線滑鼠，到玩家們期待已久的G915 X LIGHTSPEED全尺寸與TKL無數字鍵遊戲鍵盤。慶祝頂級新品上市，即日起至10月20日期間，Logitech G全台線上與實體通路將同步推出多重優惠活動，購買指定品項滿3,000元現折300元。

其中首推專為右手玩家量身打造的PRO X SUPERLIGHT 2 DEX遊戲滑鼠，與數百位電競選手深度合作研發，加大鼠身設計，卻維持60克超輕量，搭載獨家HERO 2感應器，擁有高達44,000 DPI的極致精準度，並結合LIGHTFORCE光學混合微動技術，顯著提升滑鼠反應速度和延長壽命。採Type-C充電設計，續航力可達95小時。另外，同步推出了對稱設計、雙手通用的PRO 2 LIGHTSPEED無線遊戲滑鼠，同樣配備HERO 2感應器和LIGHTFORCE技術以及長續航。

而G915 X系列無線遊戲鍵盤則是推出全新G915 X LIGHTSPEED無線極速觸發矮軸遊戲鍵盤，以及無數字鍵的G915 X LIGHTSPEED TKL版本，使用鋁合金材質外觀，並提供了多種軸體選擇，包括手感均衡的觸感軸、流暢的線性軸，以及段落分明的青軸，讓玩家可以根據自己的需求選擇最合適的敲擊回饋。

G915 X LIGHTSPEED系列鍵盤厚度僅2.3公分，按鍵觸發行程從之前的1.5毫米縮短至1.3毫米，大幅提升反應速度，並設有9個可自訂的「KEYCONTROL」功能按鍵，每個按鍵最多可設定15種功能，為玩家提供了極高的操控靈活性。

Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED建議售價為3,990元。記者黃筱晴／攝影
Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED建議售價為3,990元。記者黃筱晴／攝影
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX無線遊戲滑鼠建議售價4,990元，提供黑、白、桃3色選擇。記者黃筱晴／攝影
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX無線遊戲滑鼠建議售價4,990元，提供黑、白、桃3色選擇。記者黃筱晴／攝影
G915 X LIGHTSPEED系列鍵盤厚度僅2.3公分超纖薄。記者黃筱晴／攝影
G915 X LIGHTSPEED系列鍵盤厚度僅2.3公分超纖薄。記者黃筱晴／攝影
G915 X LIGHTSPEED全尺寸版建議售價6,990元，TKL版本建議售價6,490元，提供黑白2色供選擇。記者黃筱晴／攝影
G915 X LIGHTSPEED全尺寸版建議售價6,990元，TKL版本建議售價6,490元，提供黑白2色供選擇。記者黃筱晴／攝影

X 行程

延伸閱讀

海外訂單減少 精元轉拓陸市場

不滿美軍核潛艦停靠釜山 金與正威脅無限升級核武

基層官兵被列台獨 立委提醒：政府保護軍士官兵安全

Mansory操刀改裝Audi RS7　馬力比Lamborghini Revuelto還猛！

相關新聞

桃園購物中心備戰周年慶 大江瞄準Z世代 台茂看好運動商機

桃園地區周年慶即將開打，大江購物中心周年慶9月27日起展開預購，在此之前進行了全館各樓層品牌改裝升級，涵蓋了55家跨業種...

Logitech G新品登台 PRO系列滑鼠、超薄鋁合金鍵盤靈活升級

產品線多元又定位精準的羅技，其中Logitech G宣布針對玩家推出三大系列全新產品，從專為右手玩家設計的PRO X S...

人氣聯名Uniqlo U 2024秋冬系列9/27開賣 大地色的溫柔疊穿

UNIQLO近來話題聯名不斷，繼UNIQLO : C新一季上市不久後，另一人氣設計師聯名Uniqlo U 2024秋冬全...

翠玉白菜合體珠寶亮相「大美不言」 觀眾驚嘆長高變美

故宮攜手巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶共同主辦的「大美不言」典藏精粹特展，昨舉行開幕式...

北海道 就能體驗破冰船

冬天的北海道，蘊藏諸多此生必訪絕景，北半球最低緯度流冰奇景最使旅人趨之若鶩。想要看大海結凍成冰，搭破冰船劃破流冰前進的奇...

義式美學巨浪強勢回歸 Dolce & Gabbbana即將重返台灣

在歐美國家中，義大利精品品牌就跟工藝、生活風格有著緊密連結，其中風雲數十載的Dolce & Gabbbana便將在近日回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。