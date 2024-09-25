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人氣聯名Uniqlo U 2024秋冬系列9/27開賣 大地色的溫柔疊穿

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Uniqlo U 2024秋冬系列。圖／UNIQLO提供
Uniqlo U 2024秋冬系列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO近來話題聯名不斷，繼UNIQLO : C新一季上市不久後，另一人氣設計師聯名Uniqlo U 2024秋冬全系列男、女裝新品將於9月27日上市，由兩位聯合藝術總監Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran攜手巴黎研發中心團隊共同打造，繼續帶來簡約時髦、中性色彩的魅力。

Uniqlo U系列被消費者視為是巴黎設計師品牌LEMAIRE的平替，具有LEMAIRE標誌性的寬鬆廓形剪裁、中性色調等特性，讓日常穿著自在而不失格調。Uniqlo U 2024秋冬系列注重功能性與極簡輪廓，將設計與機能結合，訴求不同材質的層次堆疊，帶來無束縛感的穿著體驗與低調中的設計細節，更可以用親民價來入手。

Uniqlo U 2024秋冬系列，色譜從從深沉的巧克力棕漸變為駝色、卡其色，呈現獨特且溫柔的秋冬色彩，以ONE TONE基調，帶來層次穿搭靈感，穿出漸變、簡約的時尚造型。包含多款男、女裝襯衫、AIRism棉質休閒上衣與休閒長褲、帶有內斂光澤感、繭形輪廓的女裝垂墜風輕便長褲以及男女適用的極簡百搭斜背包。

其中結合PUFFTECH輕暖科技推出一系列單品，包含PUFFTECH輕暖科技大衣，立領修長造型配上無肩線的拉克蘭連袖，多個口袋及暗釦展現機能設計細節，具備PUFFTECH輕盈、抗潮及防潑水等特性，讓秋冬穿搭擺脫厚重感；另外還有分別適合入秋及入冬的PUFFTECH輕暖科

技背心和PUFFTECH蓬鬆連帽外套，輕巧的設計不分男女皆可駕馭。

另以不同針織紋理搭配Uniqlo U系列的內斂色調，小羊毛混紡外套率性休閒，微短版的立領拉鍊式設計更添俐落感；小羊毛針織外套則以中密度針織呈現類工裝的外套輪廓。

Uniqlo U 2024秋冬系列聯合藝術總監Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran攜手巴黎研發中心團隊共同打造。圖／UNIQLO提供
Uniqlo U 2024秋冬系列聯合藝術總監Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran攜手巴黎研發中心團隊共同打造。圖／UNIQLO提供
Uniqlo U 2024秋冬系列。圖／UNIQLO提供
Uniqlo U 2024秋冬系列。圖／UNIQLO提供
Uniqlo U 2024秋冬系列。圖／UNIQLO提供
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Uniqlo U 2024秋冬系列。圖／UNIQLO提供
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Uniqlo U 2024秋冬系列。圖／UNIQLO提供
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Uniqlo U 2024秋冬系列。圖／UNIQLO提供
Uniqlo U 2024秋冬系列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 巴黎 設計師

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