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翠玉白菜合體珠寶亮相「大美不言」 觀眾驚嘆長高變美

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮「大美不言」展場中，人氣國寶翠玉白菜(中)與鑲嵌745顆鑽石、44顆祖母綠的梵克雅寶項鍊(左)、用一整顆水晶雕成的如意三足花瓶，展示在同一個展櫃裡。記者邱德祥／攝影
故宮「大美不言」展場中，人氣國寶翠玉白菜(中)與鑲嵌745顆鑽石、44顆祖母綠的梵克雅寶項鍊(左)、用一整顆水晶雕成的如意三足花瓶，展示在同一個展櫃裡。記者邱德祥／攝影

故宮攜手巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶共同主辦的「大美不言」典藏精粹特展，昨舉行開幕式。故宮人氣國寶翠玉白菜與鑲嵌745顆鑽石、44顆祖母綠的梵克雅寶項鍊、用一整顆水晶雕成的如意三足花瓶，展示在同一個展櫃裡。為了搭配其他兩寶，過去總是橫躺的翠玉白菜罕見地放上支架「站起來」、襯上被日本建築師田根剛形容為「夢境般」的展場燈光，觀眾驚呼「翠玉白菜長高變美了。」

記者會上，總統賴清德、行政院長卓榮泰致上賀電，故宮兩位副院長黃永泰、余佩瑾，法國巴黎裝飾藝術博物館國際發展及製作總監Yvon Figueras、策展人暨亞洲及伊斯蘭典藏主管Béatrice Quette，與Van Cleef & Arpels梵克雅寶全球總裁及首席執行官Catherine Rénier、亞太區總裁Julie Clody Medina、台灣董事總經理 Stephanie Liu、典藏與展覽總監Alexandrine Maviel Sonet等代表出席。

「大美不言」歷經七年籌畫，三方就同一主題各自精選珍藏共展，互相輝映。共計展出96件故宮藏品、80件裝飾藝術博物館藏品與85件梵克雅寶典藏珍品，涵蓋陶瓷、玉石、傢飾、瓷器、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘錶等逾260組件藝術瑰寶。故宮副院長黃永泰表示，展場可用「色彩繽紛」與「晶瑩剔透」形容，三方展出的文物之美跨越時空，讓人體悟莊子所言的「天地有大美而不言」：「天地之間存在非凡、無法言喻的美。」

透過主題選件，看似風馬牛不相及的展品迸出創意火花。如以「仙女」為題，故宮展出繪上「麻姑獻壽」的銅胎畫琺瑯仙人福祿壽花盆與五月飛仙鏡，巴黎裝飾藝術館展出以芭蕾舞劇「仙女」為靈感的仙女銅像，梵克雅寶則展出光彩燦爛的「展翅小仙子」胸針。東西方三種形象迥異的仙女站在一起，令人目不暇給。而戰國時期青銅器繩紋瓿與法國波旁王朝的蛋白石對瓶、Basketry晚宴包、Cord項鍊放在一起，誕生的時代雖然差了2000多年，卻都擁有模仿繩索的優雅流線，令人驚奇。

以「海浪」為主題，故宮展出「端石海天浴日硯」，墨池中浪濤漩渦蜿蜒起伏，平整的硯堂有朝陽初升，側面則是祥雲繚繞、波濤滾滾，右側平面更鐫刻乾隆皇帝作於1775年的御製詩。整件作品的雕刻深淺起伏疏密有致，滾動的流線形塑造洶湧澎湃、氣勢磅礡的海洋氣勢。巴黎裝飾博物館展出天藍色玻璃雕塑「向竇加致敬」，是玻璃藝術大師Matei Negreanu 「波浪」雕塑系列，流暢的有機線條是向善畫女舞者的竇加致敬。而梵克雅寶展出的金色煙盒，透過在黃金表面刻畫密集平行的波浪紋，營造出光影變化的浮雕效果。三方對海的想像與銓釋，令人眼界與腦洞大開。

翠玉白菜是此展的壓軸展品。和用近800顆寶石鑲嵌而成的梵克雅寶項鍊放在一起，翠玉白菜運用玉石天然的雙色漸層效果所雕琢綻放的光彩毫不遜色，而法國裝飾藝術博物館提供的如意三足花瓶來自清代中國，展現中國藝術黃金年代的卓越工藝技術。故宮副院長余佩瑾指出，此展證明將國寶文物如珠寶般展示，既可展現令人眩目的美麗，也不影響對文物脈絡的敘述。

●「大美不言」特展9月26日至12月29日於故宮北部院區展出；明年2025年1月23日至4月20日，移師至嘉義故宮南院展出。

故宮「大美不言」展場中，戰國時期青銅器繩紋瓿與法國波旁王朝的蛋白石對瓶、Basketry晚宴包、Cord項鍊放在一起，誕生的時代雖然差了兩千多年，卻都擁有模仿繩索的優雅流線，令人驚奇。記者邱德祥／攝影
故宮「大美不言」展場中，戰國時期青銅器繩紋瓿與法國波旁王朝的蛋白石對瓶、Basketry晚宴包、Cord項鍊放在一起，誕生的時代雖然差了兩千多年，卻都擁有模仿繩索的優雅流線，令人驚奇。記者邱德祥／攝影
故宮「大美不言」展場中，人氣國寶翠玉白菜放上支架「站起來」。記者陳宛茜／攝影
故宮「大美不言」展場中，人氣國寶翠玉白菜放上支架「站起來」。記者陳宛茜／攝影
故宮「大美不言」展場中，人氣國寶翠玉白菜(中)與鑲嵌745顆鑽石、44顆祖母綠的梵克雅寶項鍊(左)、用一整顆水晶雕成的如意三足花瓶，展示在同一個展櫃裡。為了搭配其他兩寶，過去總是橫躺的翠玉白菜罕見地「站起來」、搭配被日本建築師田根剛形容為「夢境般」的展場燈光，觀眾驚呼「翠玉白菜變高變美」。記者邱德祥／攝影
故宮「大美不言」展場中，人氣國寶翠玉白菜(中)與鑲嵌745顆鑽石、44顆祖母綠的梵克雅寶項鍊(左)、用一整顆水晶雕成的如意三足花瓶，展示在同一個展櫃裡。為了搭配其他兩寶，過去總是橫躺的翠玉白菜罕見地「站起來」、搭配被日本建築師田根剛形容為「夢境般」的展場燈光，觀眾驚呼「翠玉白菜變高變美」。記者邱德祥／攝影
故宮「大美不言」展場中，以「海浪」為主題，故宮展出「端石海天浴日硯」，巴黎裝飾博物館展出天藍色玻璃雕塑「向竇加致敬」，梵克雅寶展出金色煙盒，透過在黃金表面刻畫密集平行的波浪紋，營造出光影變化的浮雕效果。三種對海的想像與銓釋，令人眼界與腦洞大開。記者陳宛茜／攝影
故宮「大美不言」展場中，以「海浪」為主題，故宮展出「端石海天浴日硯」，巴黎裝飾博物館展出天藍色玻璃雕塑「向竇加致敬」，梵克雅寶展出金色煙盒，透過在黃金表面刻畫密集平行的波浪紋，營造出光影變化的浮雕效果。三種對海的想像與銓釋，令人眼界與腦洞大開。記者陳宛茜／攝影

博物館 故宮南院 翠玉白菜

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