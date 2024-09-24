義式美學巨浪強勢回歸 Dolce & Gabbbana即將重返台灣
在歐美國家中，義大利精品品牌就跟工藝、生活風格有著緊密連結，其中風雲數十載的Dolce & Gabbbana便將在近日回歸台灣市場，由旗下擁有BALMAIN、Bally、Christian Louboutin、DELVAUX、MARC JACOBS、SHANG XIA的本地企業美之心（Minoshin）所代理。
在最新一季2025春夏女裝中，品牌選擇向流行天后、瑪丹娜（Madonna）致意，Dolce & Gabbbana品牌創辦人、雙人設計師Domenico Dolce & Stefano Gabbana便表示，「Madonna 一直是我們的女王。因為她，我們生活中很多事情都改變了。」
事實上，早從1991年至今，Dolce & Gabbbana便頻頻與Madonna合作；無論是1991年在紐約出席自傳式電影《真實或大膽》首映時身穿一件Dolce & Gabbbana的緊身胸衣、2000年時Dolce & Gabbana發表了以「Madonna – Gli Anni Ottanta」為名的2001春夏女裝時裝秀，2008時Madonna在其音樂專輯〈Hardy Candy〉封面上穿上了Dolce & Gabbana的服裝，雙方一同推出聯名的太陽眼鏡系列並飾有MDG圖案，都展現了雙方在風格、精神上的合作無間。
2025春夏，Dolce & Gabbbana再度向真正的流行樂女神致意，推出2025春夏女裝，以符合結構性剪裁的外套、緊身胸衣、Sicily與Marlene包款，加上從品牌資料庫中重新汲取的花卉印花圖案，運用縐紗、薄紗、雪紡、蕾絲與環保皮草為素材，重新塑造出強烈、鮮明的義式美學。實際專賣店開幕時，將帶來何等的單品與店裝？且讓時尚迷拭目以待。
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