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終於支援智慧手錶！睡眠養成遊戲「Pokemon Sleep」限時登入送禮包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
雙系統的玩家都可以使用智慧手錶測量睡眠。圖／株式會社寶可夢提供
雙系統的玩家都可以使用智慧手錶測量睡眠。圖／株式會社寶可夢提供

超療癒的睡眠遊戲App「Pokémon Sleep」又進化了！除了使用手機本身、專屬的Pokémon GO Plus+睡眠精靈球配件之外，現在還可以與智慧手錶連線，將測量到的睡眠資料與遊戲同步，用更精準、方便的方式在遊戲裡收藏各式各樣的寶可夢。最大好處是連結智慧手錶後不再需要將手機接上電源並放在枕邊測量睡眠，可以大幅降低對睡眠期間可能造成的干擾。

目前支援的智慧手錶機種包括Apple Watch、Galaxy Watch、Google Pixel Watch、Fitbit系列，並將測量到的睡眠資料透過iOS的健康App或是Android的載入對應的Health Connecty載入「Pokémon Sleep」中。若玩家先前已經使用「Pokémon GO Plus +」連結也不受影響，兩者可以同時使用。

為了邀請更多玩家加入，即日起至10月24日05:59之間新建立帳號的玩家可在「Pokémon Sleep」中獲贈「寶可沙布蕾」，以及妙蛙種子、小火龍、傑尼龜的「寶可夢的薰香」。「寶可沙布蕾」是餵給寶可夢後，就能和牠變得友好的點心。「寶可夢的薰香」有著寶可夢喜歡的香氣，若在睡前設置薰香，適用該薰香的特定寶可夢就必定會在下一次的睡眠研究中現身。

「Pokémon Sleep」也正在贈送「研究者回歸特典」給久違的「Pokémon Sleep」研究者，在2024年8月23日之前建立帳號，且從2024年8月24日到9月24日之間沒有進行睡眠研究的研究者，不僅可領取「寶可沙布蕾×10」等特別禮物，還可獲得「睡眠研究時必定有1隻寶可夢會處於貪吃狀態」等獎勵。

另外也為每一位玩家送上好禮，只要即日起至10月24日05:59之間登入遊戲，即可由遊戲內選單右上方的禮物盒圖示，領取寶可沙布蕾×10、睡眠點數×1000。

為了幫助玩家們享受更沉浸的睡眠體驗，「Pokémon Sleep」也在全球Spotify上架34首官方BGM音樂清單，還會從上架的曲目中精選20首與「睡眠」相關的樂曲，作為Spotify官方播放清單，包含搶先公開的「胖丁之歌」等今後預定安裝於「Pokémon Sleep」的3首助眠BGM，在樂曲播放畫面中，還能遇見分別以這20首樂曲為主題而挑選的各式各樣的寶可夢的睡姿，療癒感滿分。

Pokémon Sleep的BGM在全球Spotify上架。圖／株式會社寶可夢提供
Pokémon Sleep的BGM在全球Spotify上架。圖／株式會社寶可夢提供
Pokémon Sleep將贈送豪華禮物給新加入的玩家。圖／株式會社寶可夢提供
Pokémon Sleep將贈送豪華禮物給新加入的玩家。圖／株式會社寶可夢提供
使用智慧型手錶測量睡眠，同步研究寶可夢的睡姿。圖／株式會社寶可夢提供
使用智慧型手錶測量睡眠，同步研究寶可夢的睡姿。圖／株式會社寶可夢提供

寶可夢 手錶 睡眠

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