台灣僅35套！慕赫攜手設計鬼才史塔克 打造演進系列

慕赫不僅是蘇格蘭斯貝賽區的達夫鎮中首座擁有合法執照的酒廠，同時也以神祕的2.81蒸餾工藝與獨一無二的肉脂風味著稱。慕赫這次跨界攜手設計鬼才、酒廠新任創意總監菲利浦•史塔克（Philippe Starck），推出構思的全新「慕赫L'ÉVOLUTION演進系列」，由三款獨特酒液「BEGIN新生」、「BECOME成就」與「BEYOND超越」組成，將於今年10月正式上市。「BEGIN新生」與「BEYOND超越」作為套組，全球限量150套，台灣限量35套，建議售價335,000元；「BECOME成就」建議售價則為6,800元。

史塔克表示：「慕赫是科學天才亞歷山大•考威（Alexander Cowie）的偉大成就，自誕生以來，慕赫不斷致力於創新和探索新領域，打造出極其繁馥豐醇的威士忌。這次，慕赫的演進故事又往現代化邁出了重要的一步，將大自然的優雅與科學的魔力完美呈現。」

史塔克與首席調酒師克雷格•威爾遜 （Dr. Craig Wilson）攜手打造的「慕赫L'ÉVOLUTION演進系列」，正是透過三款酒液講述一段慕赫從起源、熟成到進入全盛期的奇幻旅程。

「BEGIN新生」作為慕赫獨特風味的輝煌起點，來自傳奇2.81蒸餾工藝的珍稀新酒，風味純淨且強勁，帶著淡淡麥芽香氣的大麥蒸餾酒，甜味層次分明，尾韻帶有胡椒與肉脂辛香。

「BEYOND超越」是一款擁有絲絨般滑順及豐沛活力的慕赫威士忌，豐馥醇厚，更是一款經歲月淬鍊完美演化的優雅之作，由結合五個世代的酒液喚醒，每一個世代皆各自帶來更深層、繁複的威士忌風味特性。

「BECOME成就」象徵慕赫大膽無畏的風味探索，不僅顛覆傳統，巧妙運用全新橡木桶、紅酒桶和再次填充桶，更完美呈現慕赫的叛逆與優雅。

在包裝方面，「慕赫L'ÉVOLUTION演進系列」瓶身以創新的3D列印籠式設計外殼保護，而外殼設計則象徵大腦中的「腦迴」。「BEGIN新生」以極具現代感的鋁製材質，與「BEYOND超越」繁複、優雅且精緻的粉紅銅外殼形成鮮明的對比；「BECOME成就」則以滑順觸感的材質打造外框設計。

「外殼的靈感來自於大腦中的腦迴，象徵由人類智慧再創人類智慧，展現酒液的潛意識。」史塔克表示：「這樣的外殼便於長久保存酒液，而金屬材質同時確保溫度的維持，無論冷熱皆能延緩酒液的溫度變化。世間萬物必有其理，既然我們創造出最美好的威士忌，便要以精美的外殼加以保護。」

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