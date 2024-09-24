今年必看！最美展覽「大美不言」匯聚東西文化藝術精華

「大美不言」典藏精粹特展，由法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館史無前例三方攜手共同策劃，自2024年9月26日起至12月29日止於台北國立故宮博物院登場，並將於2025年1月23日起至4日20日止移至嘉義故宮南院展出。

今（9月24）日舉辦開幕記者會的「大美不言」展覽，共呈獻逾260件陶瓷、玉石、玻璃、銅器、銀器、金飾、 傢飾、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘表精彩瑰寶。由知名ATTA -田根剛建築設計事務所設計規劃沈浸式展區，共分五大主題，分別以不同色調呈現「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」和「五彩繽紛」，展品以單一小主題並列精選三館藏品，透過東西物件對話展現工藝極致美學。

賴清德總統、行政院著卓榮泰院長都特致賀電，主辦單位故宮黃永泰副院長、余佩瑾副院長、法國巴黎裝飾藝術博物館國際發展及製作總監Yvon Figueras、策展人暨亞洲及伊斯蘭典藏主管Béatrice Quette、梵克雅寶全球總裁及首席執行官Catherine Rénier、亞太區總裁Julie Clody Medina、台灣董事總經理劉大玲、典藏與展覽總監Alexandrine Maviel Sonet等三方代表，以及建築設計師田根剛都共同出席。

●集大成傑作 展開美的旅程

為這趟旅程揭開序幕的首個展櫃，呈現的便是這次展覽主視覺的三件焦點展品：國立故宮博物院典藏的清乾隆洋彩玲瓏轉旋瓶、梵克雅寶典藏的1952年Zip項鍊、以及巴黎裝飾藝術博物館的塞弗爾國家瓷器廠布洛瓦帶蓋長頸壺。能動的雙層瓏轉旋瓶鏤空裝飾琺琅彩，Zip項鍊能轉換成手鍊，布洛瓦帶蓋長頸壺則匯聚了羅丹等當時頂尖的多位藝術家手筆，將五大主題精巧地融會一起。

首先踏入綠色調背景的「自然萬物」主題展區，展覽主題如葡萄、羽毛、孔雀、菊花、櫻桃等，涵蓋各式各樣豐富的大自然美態。可見同樣的主題在不同文化中的呈現方式，饒富趣味：例如菊花主題對照梵克雅寶椅知名的「隱密式鑲嵌」工藝打造的紅寶石菊花胸針，清康熙的銅胎畫琺瑯菊花紋方壺、明永樂剔紅菊花圓盤，以及來自巴黎裝飾藝術博物館的大型摺疊屏風和日本明治時代伊勢形紙，菊花姿態既有平面亦有立體、有精密微小的珠寶也有近兩米的大屏風。羽毛主題呈獻梵克雅寶的飛鳥胸針、清宮廷以翠鳥羽毛製作的點翠、以及傳統法國羽飾工藝製作的裝飾，除了文化詮釋差異，運用了真實的羽毛製作的展品也對照出工藝發展的意趣。

●同主題對照出東西文化意趣 翠玉白菜壓軸登場

「動靜有形」展區精挑設計具有流動線條、或表達時空流逝等動感的作品，例如梵克雅寶以金工編織繩索圖騰的珠寶，對照戰國時代青銅繩紋器皿與巴黎裝飾藝術博物館的吹玻璃瓶，可見繩索主題在不同文化中的呈現與意涵。

「奇幻仙境」則呈現不同文化中各式各樣的想像生物，包括大家耳熟能詳的麒麟、祥龍等東方神獸。梵克雅自在1940年代開始至今最負盛名的「仙子」意象珠寶作品，對照故宮典藏盛唐五岳飛仙鏡、清代法郎仙人福祿壽花盆，以及1837年法國工匠以青銅雕塑的芭蕾舞劇中仙女舞者的舞姿，展現出不同人物浪漫飛騰的奇幻氣息。

紅色調的「神秘莫測」展區展現各種精巧的機關，例如外觀採用中式雕梁畫棟的氣壓溫度計、遊艇造型的電鈴等，都是外型華麗精精緻又暗藏功能的精密擺件。「五彩繽紛」則是以色彩為展出主題的展區，例如青花瓷是經典的藍白配色，與故宮典藏的明永樂花紋葫蘆形綬帶耳扁壺共同展出的是法國以當地材質製作的軟瓷雙瓶，以及梵克雅寶以藍寶石與鑽石勾勒出的葉片造型珠寶。壓軸結束這段美之旅程的綠白配色，則是梵克雅寶的一條印度風雕刻祖母綠項鍊、巴黎裝飾藝術博物館典藏的清代水晶與染綠色象牙層疊的如意三足花瓶，以及故宮最著名的翠玉白菜雕件。在田根剛細心規劃特地打造的透明支架支撐下，首次以直立的方式呈現。