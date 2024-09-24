古馳打造義大利花園 歷來登台最盛大的頂級珠寶腕表展

古馳（GUCCI）自2019年開始推出高級珠寶系列以來，今年總價近18億的「LABIRINTI GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶暨腕表展」共131件高級珠寶與31款高級製表，可以說是作品最多、價格最高的一次展出。

此次展覽，囊括甫於五月於義大利首度曝光的LABIRINTI GUCCI全新系列，其中包括兩件之前從未曝光過的頂級珠寶項鍊於台灣全球首度亮相，同場展出古馳的第一只三問表與自動跳時中置陀飛輪，都是頂級的製表傑作，足見對台灣頂級藏家市場的重視。

●有別以往的珠寶風格 捕捉義大利迷人花園

2024年全新LABIRINTI GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶系列，以義大利繁茂華麗的花園為主題，幾何的迷宮和生機盎然的大自然，都成為創作的重要元素。幾何圖案「迷宮」元素，使多件珠寶呈現出和諧的不對稱風格，例如一條紅色尖晶石項鍊，一側為幾何的線條搭配紅碧璽圓珠與梨形沙弗萊石，一側為浪漫又生動花朵，讓人聚焦於中央28.07克拉尖晶石和14.91克拉紅寶碧璽雙主石，而幾何部分低調並列著G字標誌的線條，則是在鑑賞本系列諸多設計時的另一大趣味亮點：隱藏的G字迷宮的形狀。

此系列也是GUCCI的高級珠寶作品在既有的義式美學之外，首度融入略帶法國珠寶風格的鏤空設計。本次展出單價最高、全球首度亮相的帕拉依巴碧璽項鍊，墜有尚比亞祖母綠和鑽石的鏈結就採用鏤空設計，體現視覺上的輕盈感，中央吊墜採用市場上罕見重達24.35克拉、閃耀澄澈霓光藍色澤的莫三比克帕拉伊巴色碧璽為主石，搭配鑲嵌風箏型切割鑽石，組成美麗而流暢的鏤空扇形輪廓。

而花園中姿態萬千、色彩繽紛的花朵，無疑也啟發了多款絕美創作。60.89克拉深藍色坦桑石的項鍊，以坦桑石、鑽石、帕拉伊巴碧璽及彩色碧璽繽紛絢麗地組成花園，仔細看項鍊的結構為不對稱的設計，坦桑石在彩色寶石襯托下，更顯出如絲絨般的藍紫色濃郁質感。另一款項鍊鑲嵌113.35克拉的長水滴綠色碧璽，以和諧清爽的配色捕捉到大自然的奔放。花園中常見的蜻蜓，化作容易配戴的彩色寶石胸針，呈現新藝術時期的經典風格。

●三問與跳時中置陀飛輪 頂級製表工藝傑作

在2021年推出第一枚獨家機芯的GUCCI，近年來於高階複雜功能作品屢屢令人驚艷。本次展出的一大亮點便是今年最新的三問報時陀飛輪腕表，採用Gucci 25H系列的流線型輪廓，搭載Gucci瑞士獨家機芯，以旋轉圈方式啟動三枚小巧音鎚來報時、報刻及報分，顛覆傳統。表面裝飾聲波圖案，並以Interlocking G標誌的圓形為靈感，呈現羅馬數字與6點鐘方向的陀飛輪框架。提供白金或玫瑰金兩種款式選擇。