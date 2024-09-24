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古馳打造義大利花園 歷來登台最盛大的頂級珠寶腕表展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
於台灣全球首度曝光的作品之一：帕拉依巴碧璽項鍊，9,510萬元。圖／古馳提供
於台灣全球首度曝光的作品之一：帕拉依巴碧璽項鍊，9,510萬元。圖／古馳提供

古馳（GUCCI）自2019年開始推出高級珠寶系列以來，今年總價近18億的「LABIRINTI GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶暨腕表展」共131件高級珠寶與31款高級製表，可以說是作品最多、價格最高的一次展出。

此次展覽，囊括甫於五月於義大利首度曝光的LABIRINTI GUCCI全新系列，其中包括兩件之前從未曝光過的頂級珠寶項鍊於台灣全球首度亮相，同場展出古馳的第一只三問表與自動跳時中置陀飛輪，都是頂級的製表傑作，足見對台灣頂級藏家市場的重視。

●有別以往的珠寶風格 捕捉義大利迷人花園

2024年全新LABIRINTI GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶系列，以義大利繁茂華麗的花園為主題，幾何的迷宮和生機盎然的大自然，都成為創作的重要元素。幾何圖案「迷宮」元素，使多件珠寶呈現出和諧的不對稱風格，例如一條紅色尖晶石項鍊，一側為幾何的線條搭配紅碧璽圓珠與梨形沙弗萊石，一側為浪漫又生動花朵，讓人聚焦於中央28.07克拉尖晶石和14.91克拉紅寶碧璽雙主石，而幾何部分低調並列著G字標誌的線條，則是在鑑賞本系列諸多設計時的另一大趣味亮點：隱藏的G字迷宮的形狀。

此系列也是GUCCI的高級珠寶作品在既有的義式美學之外，首度融入略帶法國珠寶風格的鏤空設計。本次展出單價最高、全球首度亮相的帕拉依巴碧璽項鍊，墜有尚比亞祖母綠和鑽石的鏈結就採用鏤空設計，體現視覺上的輕盈感，中央吊墜採用市場上罕見重達24.35克拉、閃耀澄澈霓光藍色澤的莫三比克帕拉伊巴色碧璽為主石，搭配鑲嵌風箏型切割鑽石，組成美麗而流暢的鏤空扇形輪廓。

而花園中姿態萬千、色彩繽紛的花朵，無疑也啟發了多款絕美創作。60.89克拉深藍色坦桑石的項鍊，以坦桑石、鑽石、帕拉伊巴碧璽及彩色碧璽繽紛絢麗地組成花園，仔細看項鍊的結構為不對稱的設計，坦桑石在彩色寶石襯托下，更顯出如絲絨般的藍紫色濃郁質感。另一款項鍊鑲嵌113.35克拉的長水滴綠色碧璽，以和諧清爽的配色捕捉到大自然的奔放。花園中常見的蜻蜓，化作容易配戴的彩色寶石胸針，呈現新藝術時期的經典風格。

●三問與跳時中置陀飛輪 頂級製表工藝傑作

在2021年推出第一枚獨家機芯的GUCCI，近年來於高階複雜功能作品屢屢令人驚艷。本次展出的一大亮點便是今年最新的三問報時陀飛輪腕表，採用Gucci 25H系列的流線型輪廓，搭載Gucci瑞士獨家機芯，以旋轉圈方式啟動三枚小巧音鎚來報時、報刻及報分，顛覆傳統。表面裝飾聲波圖案，並以Interlocking G標誌的圓形為靈感，呈現羅馬數字與6點鐘方向的陀飛輪框架。提供白金或玫瑰金兩種款式選擇。

另一款別具特色的Gucci Interlocking跳時陀飛輪，結合飛行陀飛輪及跳時機制，以Interlocking G圖案的形狀打造手工漆面羅馬數字盤顯示跳時，一層微光閃爍的虹彩砂金石玻璃包裹著分針盤，並與背後的自動盤同步移動，中央的飛行陀飛輪在現代感的框架上飾以GG標誌，與三問款相同。提供玫瑰金和白金款式選擇。

花卉項鍊，鑲嵌一顆60.89克拉深藍色坦桑石，搭配坦桑石、鑽石、帕拉伊巴碧璽及彩色碧璽。圖／古馳提供
花卉項鍊，鑲嵌一顆60.89克拉深藍色坦桑石，搭配坦桑石、鑽石、帕拉伊巴碧璽及彩色碧璽。圖／古馳提供
於台灣全球首度曝光的作品之一：紅寶碧璽花朵項鍊，約3,800萬元。圖／古馳提供
於台灣全球首度曝光的作品之一：紅寶碧璽花朵項鍊，約3,800萬元。圖／古馳提供
古馳《LABIRINTI GUCCI 義大利迷宮花園》高級珠寶暨腕表展。圖／古馳提供
古馳《LABIRINTI GUCCI 義大利迷宮花園》高級珠寶暨腕表展。圖／古馳提供
Gucci Interlocking自動跳時陀飛輪玫瑰金款，505萬元。圖／古馳提供
Gucci Interlocking自動跳時陀飛輪玫瑰金款，505萬元。圖／古馳提供
於台灣全球首度曝光的作品之一：帕拉依巴碧璽項鍊，9,510萬元。圖／古馳提供
於台灣全球首度曝光的作品之一：帕拉依巴碧璽項鍊，9,510萬元。圖／古馳提供
LABIRINTI GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶全新系列共近18億新作登台展出。圖／古馳提供
LABIRINTI GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶全新系列共近18億新作登台展出。圖／古馳提供
白金項鍊，鑲嵌28.07克拉尖晶石和14.91克拉紅寶碧璽雙主石。圖／古馳提供
白金項鍊，鑲嵌28.07克拉尖晶石和14.91克拉紅寶碧璽雙主石。圖／古馳提供
義大利花園激發出大自然生生不息魅力，將各種優雅流動線條及動物植物符碼體現全新系列作品中。
義大利花園激發出大自然生生不息魅力，將各種優雅流動線條及動物植物符碼體現全新系列作品中。
Gucci Interlocking自動跳時陀飛輪黑色款，540萬元。圖／古馳提供
Gucci Interlocking自動跳時陀飛輪黑色款，540萬元。圖／古馳提供
綠色碧璽項鍊，主石為一顆113.35克拉的長水滴綠色碧璽，可以拆卸並作為不同的飾品配戴。圖／古馳提供
綠色碧璽項鍊，主石為一顆113.35克拉的長水滴綠色碧璽，可以拆卸並作為不同的飾品配戴。圖／古馳提供
Gucci 25H三問報時陀飛輪白金款，1,110萬元。圖／古馳提供
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蜻蜓胸針，鑲嵌坦桑石、鑽石、祖母綠。圖／古馳提供
蜻蜓胸針，鑲嵌坦桑石、鑽石、祖母綠。圖／古馳提供
Gucci 25H三問報時陀飛輪玫瑰金款，1,075萬元。圖／古馳提供
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珠寶 義大利

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