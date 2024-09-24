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Swatch新款The Simpson腕表 萬聖節、亡靈節派對必備

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Swatch的D'oh of The Dead腕表，以彩色、傳統裝飾性元素，包含The Simpsons所有家庭成員，並納入亡靈節中Ofrenda（家庭祭壇）為設計靈感。圖／Swatch提供
Swatch的D'oh of The Dead腕表，以彩色、傳統裝飾性元素，包含The Simpsons所有家庭成員，並納入亡靈節中Ofrenda（家庭祭壇）為設計靈感。圖／Swatch提供

可愛、調皮的萬聖節已然在日本、亞洲都引發一波商機潮流。瑞士平價潮流品牌Swatch近日推出兩只全新The Simpsons系列腕表：「Aye Carumboo！」腕表，以及「D’Oh Of The Dead」New Gent腕表，以歡樂愉悅姿態，迎向即將到來的萬聖節和墨西哥亡靈節。

由於10月31日為西洋的萬聖節、而11月1日則是南美洲文化中的亡靈節（El Día de los Muertos），本次Swatch兩只表款都以透過超人氣美漫IP、The Simpson中的「霸子」（Bart Simpson）為主題，其中「Aye Carumboo！」腕表為47毫米，透過像是被電到、呈現出骨骼圖案的霸子，並搭配螢光色的Swatch Logo以及桃紅色按鈕，超級吸睛，訂價4,500元。

另一只「D’Oh Of The Dead」腕表則為41毫米，表款以41毫米的New Gent腕表為基礎，透過墨西哥文化中的「Ofrenda」（家庭祭壇）為靈感，以黑色為基底、加入大量重複排比的幾何設計。歡樂、愉悅、彩色，讓死亡不必僅有哀傷，也可以是溫暖的追思、迎向嶄新明日，訂價3,450元，並與「Aye Carumboo！」腕表一同，自9月26日起，於Swatch官方網站或門市、同步販售。

同時Swatch並「加碼」，推出超大尺寸的THE SIMPSON FAMILY MAXI掛鐘，將The Simpson家族成員Homer（荷馬）、Marge（美枝）、Bart（霸子）、Lisa（花枝）與Maggie（奶嘴）一次「收錄」。超大掛鐘長2.1公尺，可成為家中或派對的歡樂來源，並自9月26日起，於swatch.com官網、限定發售。

Swatch「D’Oh Of The Dead」New Gent腕表41毫米，時間顯示，3,450元。圖／Swatch提供
Swatch「D’Oh Of The Dead」New Gent腕表41毫米，時間顯示，3,450元。圖／Swatch提供
超大的THE SIMPSON FAMILY MAXI掛鐘，將於9月26日起於swatch官方網站獨家販售。圖／Swatch提供
超大的THE SIMPSON FAMILY MAXI掛鐘，將於9月26日起於swatch官方網站獨家販售。圖／Swatch提供
擁有相同奇幻元素的「亡靈節」、「萬聖節」，為Swatch以The Simpson動漫IP聚焦、推出兩只全新手表，歡樂、高彩，一如Swatch迎接挑戰的玩樂精神。圖／Swatch提供
擁有相同奇幻元素的「亡靈節」、「萬聖節」，為Swatch以The Simpson動漫IP聚焦、推出兩只全新手表，歡樂、高彩，一如Swatch迎接挑戰的玩樂精神。圖／Swatch提供
Swatch「Aye Carumboo！」腕表，4,500元。圖／Swatch提供
Swatch「Aye Carumboo！」腕表，4,500元。圖／Swatch提供

墨西哥 腕表 萬聖節

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