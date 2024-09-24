Swatch新款The Simpson腕表 萬聖節、亡靈節派對必備

可愛、調皮的萬聖節已然在日本、亞洲都引發一波商機潮流。瑞士平價潮流品牌Swatch近日推出兩只全新The Simpsons系列腕表：「Aye Carumboo！」腕表，以及「D’Oh Of The Dead」New Gent腕表，以歡樂愉悅姿態，迎向即將到來的萬聖節和墨西哥亡靈節。

由於10月31日為西洋的萬聖節、而11月1日則是南美洲文化中的亡靈節（El Día de los Muertos），本次Swatch兩只表款都以透過超人氣美漫IP、The Simpson中的「霸子」（Bart Simpson）為主題，其中「Aye Carumboo！」腕表為47毫米，透過像是被電到、呈現出骨骼圖案的霸子，並搭配螢光色的Swatch Logo以及桃紅色按鈕，超級吸睛，訂價4,500元。

另一只「D’Oh Of The Dead」腕表則為41毫米，表款以41毫米的New Gent腕表為基礎，透過墨西哥文化中的「Ofrenda」（家庭祭壇）為靈感，以黑色為基底、加入大量重複排比的幾何設計。歡樂、愉悅、彩色，讓死亡不必僅有哀傷，也可以是溫暖的追思、迎向嶄新明日，訂價3,450元，並與「Aye Carumboo！」腕表一同，自9月26日起，於Swatch官方網站或門市、同步販售。