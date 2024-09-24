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勝博殿「廣島牡蠣套餐」上桌 牡蠣後背包、小包帶回家
連鎖炸豬排餐廳「勝博殿」，今秋再度選用日本廣島新鮮直送的牡蠣為主角，推出期間限定「廣島牡蠣套餐」，同時還打造「牡蠣造型後背包」、「超Q牡蠣小包包」，讓民眾可以把可口的牡蠣隨身帶著走。
勝博殿所推出的廣島牡蠣套餐，乃是以熱銷18年的人氣限定商品。其中主角牡蠣選用來自日本廣島的江田島牡蠣，個頭飽滿並帶有鮮甜滋味，炸製處理後，有著外酥內嫩的迷人口感，並且保留牡蠣的天然風味。「廣島牡蠣套餐A」內含廣島牡蠣2顆、香脆鮮蝦、里肌豬排、腰內豬排，每份560元；「廣島牡蠣套餐B」則含廣島牡蠣2顆、元祖豬排卷、脆嫩雞排，每份450元。另外還有「廣島牡蠣雙人套餐」，內含廣島牡蠣2顆、香脆鮮蝦、斯麥豬里肌豬排、腰內豬排、元祖豬排卷、脆嫩雞排、炸野菜、飲品等內容，每套1,280元。
活動期間，勝博殿也推出「牡蠣後背包」，完整復刻Q版牡蠣造型，模樣相當可愛，原價499元，凡點購廣島牡蠣套餐，即可加價299元購買「牡蠣後背包」1個，或使用「會員點數 15 點＋199 元」購買。另外勝博殿也推出小巧的「超Q牡蠣小包包」，可作為零錢包使用。
配合各分店所屬的百貨週年慶檔期，勝博殿打造「週年慶限定勝博殿福袋」，凡購買福袋，就可獲得超Q牡蠣小包包，還有日本進口醬汁* 3（豬排醬、芝麻醬、柚香醬）、關山米、大麥仁、兒童咖哩2包、咔滋夢限定帆布袋，每組999元。活動期間加入會員消費集點，也有機會抽中「牡蠣造型後背包＋超Q牡蠣小包包」或是「斯麥豬里脊豬排套餐電子兌換券」。
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