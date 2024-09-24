遠百首波周年慶觀察 男女服飾回溫、日系美妝飾品難熬

出國持續旺盛，消費預算移轉、內需通膨等因素，都為今年全台百貨業帶來成長壓力。遠東百貨今年前八月業績持平，周年慶率先開跑的台中大遠百至今小幅成長。遠百指出，原本就有預料2024、2025年景氣不會太好，但做百貨業的，沒有做不好的權利，只能更努力，今年全台各店周年慶業績仍力拚挑戰3～5%成長。

遠百周年慶由台中大遠百搶先登場，緊接著板橋大遠百、遠百信義A13、新竹大遠百、遠百花蓮將在10月17日接棒。

根據統計，今年上半年國人出境旅客數較去年同期相比增加約68%，台灣人原本就喜愛前往日本旅行，加上日圓貶值，爆買情況更熱，赴日旅遊熱潮也讓國內日系化妝品、飾品業績受到不小衝擊，甚至有的品牌衰退3成以上。

遠百觀察台中大遠百周年慶買氣，男裝、女裝、家用為表現較好業種，至於化妝品、精品都較辛苦。

遠百指出，今年男裝、女裝表現不錯，歸因於輕奢、潮流品牌較好入手，也受到年輕族群歡迎，至於餐飲業績仍然出色，年年創新高，包括鼎泰豐、海底撈、旭集、饗食天堂、涮乃葉等人氣餐飲都是年年成長。

板橋大遠百為接棒周年慶，導入國際精品、運動品牌最新店型與旗艦店，像是年度業績破億的NIKE即將推出占地200坪的雙北最大旗艦店，將於周年慶前登場，另也引進戶外品牌Snow Peak、瑞士kybun健康鞋，打造新北首櫃全新概念店裝。萬寶龍、Tory Burch也推出全台最新店型。

板橋大遠百周年慶優惠推出化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆2,000元送200元，自預購起1至10月28日單筆1萬元再加送200元；百貨服飾累計滿5,000元送500元、累計滿5萬元再加送700元，10月5日至10月28日APP會員獨家加碼女男童裝單筆滿6,800元加送200元。國際精品首12日單筆1萬元送1,000元。大家電鎖定高消客單指定專櫃單筆1萬元送1,000元、保健器材單筆滿5,000元送500元。