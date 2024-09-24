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限兩天、星巴克飲品第二杯半價！新品、星冰樂全享優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「咖啡同好日」來了，9月26日(四)至9月27日(五)兩天，至全台星巴克門市購買兩杯大杯或特大杯、冰熱與口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。圖／摘自星巴克粉絲頁
「咖啡同好日」來了，9月26日(四)至9月27日(五)兩天，至全台星巴克門市購買兩杯大杯或特大杯、冰熱與口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。圖／摘自星巴克粉絲頁

星巴克優惠又來了，此次名為「咖啡同好日」，9月26日(四)至9月27日(五)兩天，至全台星巴克門市購買兩杯大杯或特大杯、冰熱與口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。

星巴克粉絲頁特別推薦「冰搖濃縮咖啡全新的鹹楓糖口味」，以星巴克的黃金烘焙濃縮為基礎，加入楓糖風味糖漿覆上燕麥奶或杏仁奶再點綴煙燻楓糖脆片，搖勻而成，清爽口感中，能品嘗到細緻濃縮咖啡泡沫與鹹甜滋味。

此活動單筆交易最高限購四杯(兩杯支付原價；兩杯支付半價)並限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主：https://reurl.cc/8XYMzj

咖啡 星巴克

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