影／故宮「大美不言」特展 9月26日華麗登場

國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef&Arpels 梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，今天舉行開幕曁媒體預覽記者會。本展精選三方典藏珍品，涵蓋陶瓷、玉石、傢飾、瓷器、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘錶等，總數逾260組件藝術瑰寶，9月26日至12月29日將於故宮北部院區華麗登場。

故宮黃永泰副院長表示，展覽名稱大美不言」取自莊子名言「天地有大美而不言」，意喻天地間蘊含非凡、無法言喻的美麗事物，無須藉由言語來表達。本次展覽匯聚故宮、巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef& Arpels 梵克雅寶珍貴館藏，展現東西方極致工藝之美，三方策展團隊歷時七年精心策劃合作。同時，明年故宮迎接100週年院慶，展覽將於明年1月23日至4月20日，移師至嘉義故宮南院展出，不但見證故宮百年院慶歷史時刻，也締造故宮國際交流合作的重要里程碑。歡迎觀眾蒞臨欣賞來自不同時代、文化的匠心之作，感受那份無須言語傳遞、心領神會的永恆之美。

此次展出三方館藏精粹，計有96組件故宮藏品、80件裝置藝術博物館藏品和85件Van Cleef&Arpels 梵克雅寶典藏珍品，透過五大單元讓創作時空與材質各異的文物，展現藝術無國界的雋永魅力。

第一單元「自然萬物」，展現藝術家捕捉大自然瞬息萬變的美。第二單元「動静有形」透過豐富的媒材及造形，呈現作品多樣的姿態與靈動之美。第三單元「奇幻仙境」，揭開虛幻神奇的超凡世界，反映人們對宇宙萬物的獨特想像。第四單元「神秘莫測」，體現神秘且精彩萬分的工藝技術，引領觀眾發掘其中精奥之處。第五單元「五彩繽紛」，藉由各種巧奪天工的創作，表現繽紛多元的色彩語彙。