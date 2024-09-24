7-ELEVEN推「Mickey & Friends 都市潮流」集點活動！逾50款限量周邊　「米奇造型滑板、20吋胖胖行李箱、底片相機」鐵粉必收

經典不敗的迪士尼主角們又來囉！7-ELEVEN再度推出迪士尼主題活動，以米奇與好朋友「Keep It Real」為主題，主打將米奇與好朋友帶入真實世界，自10月2日下午3點起新推出「Mickey & Friends 都市潮流」集點活動，開發逾50款限時限量周邊，從公仔與玩偶、居家布置、3C周邊、寢具用品、多元包款與行李箱，就連懷舊復古的底片相機、運動風格的滑板都能在7-ELEVEN買好買滿，喜愛米奇、米妮、唐老鴨、奇奇蒂蒂、布魯托、高飛等人氣迪士尼大明星的粉絲們趕快列下採買清單。

今年夏天，米奇與好朋友「Keep It Real」系列已在台北城市街頭展開一系列酷炫探索活動，10月起更擴大在7-ELEVEN攻占下一波社群打卡潮，自10月2日下午3點起7-ELEVEN全店精品集點活動「Mickey & Friends 都市潮流」酷炫登場，以街頭單寧風格的藍色、灰色為基底，加入換上街頭潮流ootd的米奇、米妮、唐老鴨、奇奇、蒂蒂等大明星，設計逾50款限時限量加價購商品，粉絲必買單品推薦「萬用收納小掛包」與「輕便側背手機包」可組合搭配；熱愛極限運動或喜愛蒐藏的滑板玩家絕對要入手「米奇造型滑板」；一袋兩用、 內外袋可分開背提的「2WAY透明雙層提袋」物超所值；打造居家儀式感值得購入「公仔萬年曆收納盒」、「可收納便攜閱讀燈」、「炫光無線充電滑鼠墊」；旅行必備推出天藍小舖出品的「尼龍大旅行袋」、infoThink出品的「GaN氮化鎵延長線」，全系列周邊最低加價購只要129元起，數量有限，售完為止。

不僅如此，觀察到奇奇蒂蒂系列商品近年來粉絲數暴增，這次7-ELEVEN「Mickey & Friends 都市潮流」集點活動更特別開發以奇奇蒂蒂為主角的「換裝玩偶」、「限量造型大靠枕」、「20吋胖胖行李箱」、「藍牙鍵盤」、「藍牙無線滑鼠」、TOYSELECT出品「抗黃防摔MagSafe iPhone 16系列手機殼」、「防摔AirPods保護套」與天藍小舖出品的「多功能收納零錢包」、「涼感棉質上衣」等多元生活單品與配件；另外，米奇粉絲們也要把握、準時搶購「造型數字鐘」、「造型公仔滑板迴力車」、「絨毛公仔手機背夾」、野獸國出品的「潮流米奇可動48CM大公仔存錢筒」、「紡麻方枕」等生活風格單品。

7-ELEVEN「Mickey & Friends 都市潮流」集點活動快閃購自10月2日下午3點起至10月13日開跑；集點活動自10月14日下午3點起至11月3日登場，所有限量商品若已於快閃購售完，將不再上集點卡活動。