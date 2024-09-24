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柯震東七位數名表上手 站台第八屆「匠心獨具」藝術展

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
柯震東今日出席「匠心．獨具」時間藝術展（Independant Watch & Art Salon），並手戴一只Ferdinand Berthoud的Chronomètre FB RES腕表，單價近900萬。記者沈昱嘉／攝影
柯震東今日出席「匠心．獨具」時間藝術展（Independant Watch & Art Salon），並手戴一只Ferdinand Berthoud的Chronomètre FB RES腕表，單價近900萬。記者沈昱嘉／攝影

由「Swiss Prestige葳鑠」舉辦、堪稱亞洲最大規模獨立製表的「匠心．獨具」時間藝術展（Independant Watch & Art Salon），第八屆已於近日正式開展，本次共有12個手表、1個座鐘品牌，合計13個品牌展出，年度主題從愛因斯坦的相對論得到啟發、以「機韻·第四維度的淬煉」為主軸，更邀請到男星柯震東出席。

「匠心．獨具」時間藝術展今年活動地點位於Bellavita地下1樓Art Gallery，合計展出包含Armin Strom、ARTIME、BIVER、CZAPEK、Ferdinand Berthoud、Haute-Rive、Kross Studio、L'Epee、Manufacture Royale、MB&F、Renaud Tixier、Singer Reimagined和URWERK等14個品牌，其中BIVER、CZAPEK、Haute-Rive、Renaud Tixier與Singer Reimagined等五個品牌為首次參加此一盛會。

全數展出作品總計約85件，涵蓋手表、賽車型座鐘、迷彩潑漆手榴彈造型座鐘，其中最高單價為一只BIVER的新款三問報時腕表，訂價約2,630萬；此外知名獨立製表品牌也有一只高單價複雜之作為HM9 SV腕表，訂價約1,730萬元。

本次展出品牌中，Ferdinand Berthoud、BIVER與Renaud Tixier是展出的特別亮點。其中Ferdinand Berthoud的打磨拋光工藝有超水準以上精湛，葳鑠台灣總經理Lori沈更美譽，刊稱突破天花板的頂規水準。表廠年產量約在50-60只之間，同時品牌共有8位打磨技師、6位製表師，其中打磨拋光更完全由單一表匠完成。現場展出的Chronomètre FB RES時計，其靈感源自品牌創始Ferdinand Berthoud在1775年製作的鏤空座鐘，CalibreFB-RE.FC機芯具有搭載圓錐輪、芝麻鏈恆定動力傳輸裝置及一秒均等上鏈機制，訂價896萬元。

BIVER則是瑞士高級鐘表產業名人Jean-Claude Biver的同名品牌，Jean-Claude Biver曾任職Omega、Blancpain、Hublot和TAG Heuer管理職，前後職涯資歷長達50年，並在去年3月成立同名品牌。本次展出的Automatique Atelier腕表以18K玫瑰金表殼搭配藍色彼得石面盤，機芯動力是品牌自製JCB-003自動上鍊機芯，採用微型自動盤並具法式巴黎釘紋 (Clou de Paris Guilloche) 修飾，訂價375萬元，更有一只頂級的三問報時腕表、需提前預約方能鑑賞。

Renaud Tixier則為葳鑠台灣總經理Lori沈趣稱為「老少配」，因為是兩位傑出製表師Dominique Renaud與Julien Tixier的合作。Dominique Renaud是曾與另一位製表師Giulio Papi一同創立「APRP」的傳奇製表師；Renaud Tixier品牌則是將Dominique Renaud的創意由1990後出生的新生代製表師JulienTixier實現，表款名稱並命名為「Monday」，相似於創世紀的概念，要以七天完成一個複雜鐘表宇宙的催生，目前已計劃推出到「Sunday」。表款雖然是微型自動盤，但在Dominique Renaud的技術下突破障礙，RTVI2023機芯擁有名為

「舞者」的輔助結構，可增加擺輪慣性、進而提升上鏈效率，因此具備80小時動力儲存。機芯共使用315零件組成，其中部分機芯並使用玫瑰金材質，發條盒並施以紫色琺瑯、非一般美豔。

「匠心．獨具」時間藝術展將由9月25日（三）開展，時間為早上11點至晚上7點、將為貴賓預約制，預約專線為02-2700-8927；9月26日則為全日開放、自由參觀，同樣自早上11點起至晚上7點，展出地點為寶麗廣場Bellavita Art Gallery，地址為：台北市信義區松仁路28號B1。

L’Epée 1839 T35賽車座鐘，148萬元，另有英國賽車綠、曜石黑和意大利賽車紅色款。圖／Swiss Prestige提供
L’Epée 1839 T35賽車座鐘，148萬元，另有英國賽車綠、曜石黑和意大利賽車紅色款。圖／Swiss Prestige提供
Artime ART01-5N腕表，雙游絲陀飛輪、鏤空機芯、42毫米，價格店洽。圖／Swiss Prestige提供
Artime ART01-5N腕表，雙游絲陀飛輪、鏤空機芯、42毫米，價格店洽。圖／Swiss Prestige提供
Urwerk UR-230 Eagle腕表，44.81毫米、衛星小時系統顯時系統、三臂卡羅素，740萬元。圖／Swiss Prestige提供
Urwerk UR-230 Eagle腕表，44.81毫米、衛星小時系統顯時系統、三臂卡羅素，740萬元。圖／Swiss Prestige提供
Ferdinand Berthoud的Chronomètre FB RES腕表，限量38只，芝麻鏈恆定動力傳輸裝置、一秒均等上鏈機制，896萬元。圖／Swiss Prestige提供
Ferdinand Berthoud的Chronomètre FB RES腕表，限量38只，芝麻鏈恆定動力傳輸裝置、一秒均等上鏈機制，896萬元。圖／Swiss Prestige提供
由「Swiss Prestige葳鑠」舉辦、堪稱亞洲最大規模獨立製表的「匠心．獨具」時間藝術展（Independant Watch & Art Salon），第八屆已於近日正式開展。記者沈昱嘉／攝影
由「Swiss Prestige葳鑠」舉辦、堪稱亞洲最大規模獨立製表的「匠心．獨具」時間藝術展（Independant Watch & Art Salon），第八屆已於近日正式開展。記者沈昱嘉／攝影
Armin Strom Dual Time GMT Resonance腕表，限量25只，39毫米、18K白金、雙獨立共振擒縱系統，485萬元。圖／Swiss Prestige提供
Armin Strom Dual Time GMT Resonance腕表，限量25只，39毫米、18K白金、雙獨立共振擒縱系統，485萬元。圖／Swiss Prestige提供
Renaud Tixier Monday系列腕表，40.8毫米、18K白金、微型自動盤，330萬元。圖／Swiss Prestige提供
Renaud Tixier Monday系列腕表，40.8毫米、18K白金、微型自動盤，330萬元。圖／Swiss Prestige提供
Manufacture Royale Micromegas Orange Rising腕表，雙陀飛輪、45毫米、玫瑰金，價格店洽。圖／Swiss Prestige提供
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Singer Reimagined Track 1 SKLT Carbon Edition腕表，43毫米、鍛造碳纖維、計時碼表，限量25只，264萬元。圖／Swiss Prestige提供
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MB&F Legacy Machine Sequential Flyback腕表鉑金款，775萬元。圖／Swiss Prestige提供
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Haute Rive Honoris 1腕表，42.5毫米、18K黃金、神秘飛行陀飛輪、動力儲存1,000小時、年產量10只，620萬元。圖／Swiss Prestige提供
Haute Rive Honoris 1腕表，42.5毫米、18K黃金、神秘飛行陀飛輪、動力儲存1,000小時、年產量10只，620萬元。圖／Swiss Prestige提供
BIVER Automatique Atelier腕表，JCB-003微型自動盤自動上鍊機芯、18K玫瑰金、39毫米，375萬元。圖／Swiss Prestige提供
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Kross Studio KS 06中置飛行陀飛輪，42毫米、五集鈦金屬表殼，限量10只，280萬元。圖／Swiss Prestige提供
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Czapek Antarctique Mount Erebus腕表，玫瑰金、40.5毫米、限量100只，243萬元。圖／Swiss Prestige提供
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