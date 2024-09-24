柯震東七位數名表上手 站台第八屆「匠心獨具」藝術展

由「Swiss Prestige葳鑠」舉辦、堪稱亞洲最大規模獨立製表的「匠心．獨具」時間藝術展（Independant Watch & Art Salon），第八屆已於近日正式開展，本次共有12個手表、1個座鐘品牌，合計13個品牌展出，年度主題從愛因斯坦的相對論得到啟發、以「機韻·第四維度的淬煉」為主軸，更邀請到男星柯震東出席。

「匠心．獨具」時間藝術展今年活動地點位於Bellavita地下1樓Art Gallery，合計展出包含Armin Strom、ARTIME、BIVER、CZAPEK、Ferdinand Berthoud、Haute-Rive、Kross Studio、L'Epee、Manufacture Royale、MB&F、Renaud Tixier、Singer Reimagined和URWERK等14個品牌，其中BIVER、CZAPEK、Haute-Rive、Renaud Tixier與Singer Reimagined等五個品牌為首次參加此一盛會。

全數展出作品總計約85件，涵蓋手表、賽車型座鐘、迷彩潑漆手榴彈造型座鐘，其中最高單價為一只BIVER的新款三問報時腕表，訂價約2,630萬；此外知名獨立製表品牌也有一只高單價複雜之作為HM9 SV腕表，訂價約1,730萬元。

本次展出品牌中，Ferdinand Berthoud、BIVER與Renaud Tixier是展出的特別亮點。其中Ferdinand Berthoud的打磨拋光工藝有超水準以上精湛，葳鑠台灣總經理Lori沈更美譽，刊稱突破天花板的頂規水準。表廠年產量約在50-60只之間，同時品牌共有8位打磨技師、6位製表師，其中打磨拋光更完全由單一表匠完成。現場展出的Chronomètre FB RES時計，其靈感源自品牌創始Ferdinand Berthoud在1775年製作的鏤空座鐘，CalibreFB-RE.FC機芯具有搭載圓錐輪、芝麻鏈恆定動力傳輸裝置及一秒均等上鏈機制，訂價896萬元。

BIVER則是瑞士高級鐘表產業名人Jean-Claude Biver的同名品牌，Jean-Claude Biver曾任職Omega、Blancpain、Hublot和TAG Heuer管理職，前後職涯資歷長達50年，並在去年3月成立同名品牌。本次展出的Automatique Atelier腕表以18K玫瑰金表殼搭配藍色彼得石面盤，機芯動力是品牌自製JCB-003自動上鍊機芯，採用微型自動盤並具法式巴黎釘紋 (Clou de Paris Guilloche) 修飾，訂價375萬元，更有一只頂級的三問報時腕表、需提前預約方能鑑賞。

Renaud Tixier則為葳鑠台灣總經理Lori沈趣稱為「老少配」，因為是兩位傑出製表師Dominique Renaud與Julien Tixier的合作。Dominique Renaud是曾與另一位製表師Giulio Papi一同創立「APRP」的傳奇製表師；Renaud Tixier品牌則是將Dominique Renaud的創意由1990後出生的新生代製表師JulienTixier實現，表款名稱並命名為「Monday」，相似於創世紀的概念，要以七天完成一個複雜鐘表宇宙的催生，目前已計劃推出到「Sunday」。表款雖然是微型自動盤，但在Dominique Renaud的技術下突破障礙，RTVI2023機芯擁有名為

「舞者」的輔助結構，可增加擺輪慣性、進而提升上鏈效率，因此具備80小時動力儲存。機芯共使用315零件組成，其中部分機芯並使用玫瑰金材質，發條盒並施以紫色琺瑯、非一般美豔。