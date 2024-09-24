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台北大巨蛋B2地下街周四登場 18家進駐品牌先筆記

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大巨蛋B2地下街9月26日登場 18家進駐品牌先筆記

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大巨蛋B2地下街「遠東Garden City花園綠廊」，將於9月26日開幕，圖為空間示意圖。圖／SOGO提供
大巨蛋B2地下街「遠東Garden City花園綠廊」，將於9月26日開幕，圖為空間示意圖。圖／SOGO提供

SOGO大巨蛋繼「遠東Garden City」潮美食公園全區14家餐廳推出後，主打「全台最美地下街」的B2地下街「遠東Garden City花園綠廊」將於9月26日開幕，兩區超過30家美食匯聚，為大巨蛋商場四區內容再進一步解鎖。

位於B2的花園綠廊共有18家品牌進駐，其中有4間全台首店、1間台北首店、1間獨家店型，9月26日率先登場的10家品牌中，包括全台首店「柴窯火腿製造所」首度開出實體店面；還有全台獨家店型「Louisa Bakery」，與台灣在地烘焙職人周俊宏聯手打造新型態特色麵包門市；以及北海道霜淇淋「CREMIA」、國際珍奶品牌台北首店「御私藏COZY TEA LOFT」等美食。

另有全台首店（也是海外首店）的「fanfancy+with GiGO推活專門店」，是一間可以盡情沉浸在尋找推活道具與購買樂趣的店鋪，包含各種周邊商品及特殊裝飾，創造出專屬於自己、獨一無二的偶像應援物。此外平價飾品「BONNY&READ」、毛孩周邊「PET PARADISE」都將進駐。

台北大巨蛋球賽、演唱會效益匯聚，因此，也有兩大速食品牌進駐，「麥當勞」將於9月30日開幕，「摩斯」也將於後續登場。10月開始迎來有全台首店由新加坡樂天餐飲集團引進台灣的第三個品牌「樂天小香港」，以香港美食的精髓為主軸，供應全天候點心、港式粥麵；下旬再開出全台首店、韓式炸雞始祖「bhc CHICKEN」。

韓國炸雞連鎖品牌「bhc CHICKEN」全台首店10月下旬開幕。圖／SOGO提供
韓國炸雞連鎖品牌「bhc CHICKEN」全台首店10月下旬開幕。圖／SOGO提供
全台首店「樂天小香港」10月23日開幕。圖／SOGO提供
全台首店「樂天小香港」10月23日開幕。圖／SOGO提供
全台首店「柴窯火腿製造所」9月26日開幕，大巨蛋店限定口味黃金地瓜厚切火腿三明治。圖／SOGO提供
全台首店「柴窯火腿製造所」9月26日開幕，大巨蛋店限定口味黃金地瓜厚切火腿三明治。圖／SOGO提供
獨家店型「Louisa Baker」9月26日開幕。圖／SOGO提供
獨家店型「Louisa Baker」9月26日開幕。圖／SOGO提供

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