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國際手作設計節「白日夢聚樂部」華山登場！ 超過170+台日韓港泰職人參與

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／IG @ishands.asia
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每年秋季由愛手創、日本Connect-Asia、香港賞想 Think of a Style共同主辦的「愛手創國際手作設計節」即將登場！活動將於 10/18(五) - 10/20(日)於台北華山1914文化創意產業園區開幕，今年以「白日夢聚樂部」為主題，邀請了超過170個海外品牌、近90個初登場海外手作品牌參與，活動以集聚創意及手作溫度的「聚」樂部為背景，結合手作商品、體驗活動、文化小遊戲，打造這場手作派對。

圖／IG @ishands.asia
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這次國際手作設計節初次登場來台的海外品牌共有92家手創品牌，包括日本人氣可愛玩偶『sleeping_club』、泰國玻璃工藝品『Frveg Stuff』、香港特色手造飾物『HK Palette Earring』、韓國個性插畫家『Grayjuice Art Studio』。台灣方面則有特色手作品牌織·鐵木z.tiemu的純手工餘木飾物、Manting illustration的療癒插畫作品等。現場許多職人推出『限定商品』或『首次曝光的新品』，都等待喜歡手作藝品的朋友們一同來探索！

圖／IG @ishands.asia
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除了手作商品，愛手創邀請了日本人氣LIVE PAINTING畫家むらいさき於現場即興創作，能直觀感受藝術作品的誕生，並與老師溝通選購畫作，共創專屬美學。

在「愛手創國際手作設計節-白日夢聚樂部」中，有多個特別品牌將進行手作課程授課，推薦課程包括EmilyQ X TUNG學苑的繁花若夢《夏》珠繡珊瑚花戒指、OFFLINE Lab. 離線手作的雲朵杯墊組、YukiLi Woolfelt 羊毛氈手作世界的雲朵荷包蛋吐司羊毛氈磁鐵，以及嶋語 isle.felt的抓住你的夢想 - 雲朵包。

每堂課程名額有限，對於手作感興趣的朋友們千萬別錯過！凡購買一堂手作課程，就會贈送乙張『國際手作設計節』入場券！

今年手作祭還特別邀請了特色美食一起參與，包括『義式冰淇淋』、『韓國糖餅』等大人氣異國美食。另外結合這次主題元素創造出主題小包，只要完成指定任務即可獲得展場『限量贈品』乙個，每日兌換數量有限，贈完為止！「國際手作設計節 白日夢聚樂部」已開始販售預售票，並推出手作課程及免費講座報名，更多資訊請參考活動頁面。購票請上 udn售票網

【愛手創國際手作設計節-白日夢聚樂部💤 】

2024 ISHANDS International Craft Design Festival

日期｜2024/10/18㊄ - 10/20㊐

時間｜10:30 — 19:00

地點｜華山1914文創產業園區 東二館四連棟

地址｜台北市中正區八德路一段1號

品牌 日本

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