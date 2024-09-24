全家便利商店熟食區吹南洋風！精選12款小吃新品　「馬拉糕、咖椰金磚」美味開賣

根據統計，2024上半年高達150萬國人選擇至東南亞旅遊，加上台灣近百萬移民工族群持續增長，全家便利商店看好南洋美食需求旺盛，繼8月推出道地越南風味系列鮮食後，「全家」熟食區再推出12款即買即吃型的南洋小吃新品，包含馬拉糕、咖椰金磚、椰香手撕包、塔香雞肉包等。南洋酸辣燙「馬尚煮」更首度與可樂果跨界聯名，變身「南洋酸辣冬蔭功口味可樂果」，將「馬尚煮」的酸辣滋味與可樂果的酥脆完美結合，歡慶聯名新品上市，即日起至10月15日「馬尚煮」全品項任選4入享69元優惠，或購買「馬尚煮」任1品項搭購「南洋酸辣冬蔭功口味可樂果」現折15元（優惠活動不併用）。

「全家」長期關注多元族群生活需求，此次「移民工友善賣場政策」再進化，推三大創新友善作為：針對全店所供應之鮮食商品，凡成分中無豬肉、豬油之產品包裝正面，皆將印上「NO PORK」友善標示，包含便當、麵食、小吃、湯品、飯糰等品類；於全台150間店舖打造「NO PORK無豬肉熟食區」，舉凡馬尚煮、熱狗、包子饅頭、SOHOT炎選炸烤物點心等，全區全產品100%無豬肉、豬油成分，且為讓有需求的消費者可快速辨識，於店外海報、熟食區吊牌、每台機台上都張貼有明顯的「NO PORK」雙語告示；針對「東南亞進口商品貨架」，張貼的優惠插卡將由中文標示改為中英標示，讓不同國別的消費者都可輕鬆掌握商品促銷情報，減少「語言隔閡」、打造多元族群至臻便利的友善賣場。

全家便利商店生鮮現做調理部林鴻成部長表示，「全家」熟食區近年持續透過「聯名美食」、「熱門小吃」及「隱藏商品」三大策略開發超過70款商品，去年更從馬來西亞獨家引進南洋酸辣燙「馬尚煮」，成為眾多東南亞旅客、移民工朋友、嗜辣國人的最愛超商熟食，也帶動「全家」熟食區相關品類業績成長超過5成。看好南洋美食風潮，此次再推12款南洋特色小吃，更於業界首創「NO PORK無豬肉熟食區」，瞄準移民工及特殊飲食族群，開發無豬肉成分的熱狗、包子，也推出如「紫玉番薯」限店販售的隱藏版商品，讓整體熟食區產品組合更加多樣化，每間店舖也可依商圈顧客需求創造個店差異化。

「NO PORK無豬肉熟食區」迄今已導入全台150間「全家」店舖，包含鄰近車站、醫院、廠區與觀光景點等商圈，目標於年底擴大至500店，消費者可透過「全家」APP地圖趣「限店美食瘋」功能，一鍵查找鄰近供應「NO PORK無豬肉熟食區」的店舖。此外，即日起「全家」超過4,200家全店所供應的鮮食商品，凡成分中無豬肉、豬油之產品包裝正面，皆將印上「NO PORK」友善標示，包含便當、麵食、小吃、湯品、飯糰等品類，讓移民工與特殊飲食需求的消費者，可快速辨識、以減少誤踩飲食禁忌痛點。

「全家」此次於熟食區導入12款南洋風味小吃，蒸箱開賣南洋風味「馬拉糕」與「塔香雞肉包」，10月15日前享蒸包任2件8折；更有專門為移民工及特殊飲食族群開發的2款無豬肉成分熱狗，「維也納風味熱狗」以獨特香料調味，肉汁飽滿、香氣濃郁，「香辣雞肉熱狗」香辣滋味與彈牙口感，10月1日前享指定熱狗商品第2件6折優惠。

SOHOT炎選現烤點心主打濃郁香甜、道地東南亞風味的「咖椰金磚」，另有精緻可口的「香草可麗露」、「椰香手撕包」、「紅豆千層餅」與「地瓜千層餅」4款點心；炸烤物則端出鮮嫩厚實的「蜜汁火烤雞排」，以及酥脆又牽絲的「起司魚肉熱狗」，10月29日前購買SOHOT炎選現烤點心、炸烤物任2件享8折優惠。

此外，「全家」夯番薯再推重磅明星商品「紫玉蕃薯」，嚴選台農73號紫皮紫肉地瓜，含有豐富膳食纖維與花青素，擁有綿密細緻口感，於「NO PORK無豬肉熟食區」限定販售。