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迎國際咖啡日！萊爾富限時推「Hi café大杯特濃美式咖啡、拿鐵」同品項買1送1　「台味奶茶季」單杯現省11元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起至10月4日於萊爾富門市購買Hi café大杯系列特濃美式咖啡或特濃拿鐵，享同品項冰熱任選買1送1。圖／萊爾富提供
即日起至10月4日於萊爾富門市購買Hi café大杯系列特濃美式咖啡或特濃拿鐵，享同品項冰熱任選買1送1。圖／萊爾富提供

10月1日是「國際咖啡日」，是各國咖啡愛好者一起歡慶暢飲的日子，也是對咖啡從業人員抱持感恩的心的溫馨節日。萊爾富即日起至10月4日推出限時指定咖啡享同品項買1送1優惠，消費者於指定活動期間至全台萊爾富咖啡販售門市，購買Hi café大杯系列的特濃美式咖啡或特濃拿鐵咖啡，即享同品項冰熱任選買1送1，咖啡迷不妨趁這波特惠到萊爾富品嘗經由CQI（咖啡品質鑑定協會）鑑定評核結果均達80分以上的精品咖啡豆所製成的高海拔精品級咖啡，與親朋好友開心舉杯歡慶「國際咖啡日」。

萊爾富同時也滿足茶控的味蕾，特別推出「台味奶茶季」，祭出3款Hi café大杯系列台味奶茶新品，包括將清香的台茶18號茶葉與醇厚奶香完美融合，製成台茶18紅玉拿鐵（原單杯售價60元），讓人一喝就上癮；還有每一口都能喝到溫潤茶香的凍頂烏龍拿鐵（原單杯售價60元），以及帶有重焙火厚實香氣的炭焙鐵觀音拿鐵（原單杯售價60元）。即日起至10月15日到萊爾富購買Hi café大杯系列的台味奶茶，享不限冰熱、單杯特惠價49元，現省11元。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

迎接「國際咖啡日」，萊爾富即日起至10月4日推出Hi café大杯系列的特濃美式咖啡或特濃拿鐵咖啡享同品項冰熱任選買1送1。圖／萊爾富提供
迎接「國際咖啡日」，萊爾富即日起至10月4日推出Hi café大杯系列的特濃美式咖啡或特濃拿鐵咖啡享同品項冰熱任選買1送1。圖／萊爾富提供
即日起至10月15日購買萊爾富Hi café大杯系列的指定台味奶茶，享不限冰熱、單杯特惠價49元。圖／萊爾富提供
即日起至10月15日購買萊爾富Hi café大杯系列的指定台味奶茶，享不限冰熱、單杯特惠價49元。圖／萊爾富提供

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