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為台灣而教音樂節9月28日登場 宇宙人、滅火器助陣

中央社／ 台北24日電

「為台灣而教」將於9月28日、29日舉行音樂節，宇宙人、滅火器等音樂人將攜手偏鄉孩童共同展演，希望幫助孩童發掘興趣和天賦，並從中建立自我認同及自信心。

為台灣而教（Teach for Taiwan，簡稱TFT）非營利組織今天發布新聞稿指出，TFT將今年倡議活動定名「有感節」，將舉行音樂節、展覽與跨界對談等系列活動，其中音樂節將於9月28日至29日在華山文創園區華山劇場（戶外草地）登場，開放民眾免費入場欣賞。

今年音樂節邀請宇宙人、溫蒂漫步、艾怡良、滅火器等10組樂壇大咖與金曲新秀音樂人齊聚獻唱，還有6組音樂人將與偏鄉學童共同演出多元曲風，除了展現孩子們各種自信面貌，也傳遞今年核心概念「唱出心中有感的生命考題」。

宇宙人樂團的成員小玉表示，有機會讓孩子們透過實踐感受站在舞台上表演，不只對孩子是寶貴的經驗，能和孩子們分享喜歡音樂這件事情，心理上也獲得很多滿足，他希望孩子們能享受音樂、舞台，以及排練獲得的美好果實。

獨立音樂圈備受矚目的新星南西肯恩，也將與花蓮縣崙山國小孩子們共唱「大海」。崙山國小前校長周中琪提到，希望藉由此次和音樂人的共演舞台，讓孩童能認識並學習族語，增加自我文化與自我認同感。

TFT指出，和去年音樂節相比，今年最有感的改變就是「孩子的舞台」，參與學生從39人增加至95人，希望孩子們透過音樂交流、與音樂人共備演出的過程，發掘自己興趣與天賦，從中獲得自我認同與自信，大膽想像未來有無限的發展可能。

宇宙人樂團 滅火器樂團 舞台 音樂

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