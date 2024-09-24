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無懼出國潮、不景氣 遠百周年慶業績拚成長3~5%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台中大遠百周年慶於日前開跑。圖／遠百提供
台中大遠百周年慶於日前開跑。圖／遠百提供

百貨周年慶陸續起跑，遠東百貨今日表示，雖然去年基期較高，受到國內景氣和民眾赴日旅遊潮影響，大環境不佳，但沒有不積極的理由，今年全台12店業績挑戰成長3~5%。

遠百旗下台中大遠百周年慶19日已經先開跑，業績有小幅度成長，板橋大遠百、遠百信義店、新竹大遠百、遠百花蓮店預計10月17日起陸續接棒。

對於今年1~8月營運表現，遠百表示，店王台中大遠百由於有超過30個專櫃改裝，業績有小幅衰退，而信義A13店則在香奈兒皮鞋、AP錶等品牌帶動下，成長幅度最高。

遠百表示，疫情過後，在出國潮與高基期因素下，預期今年與明年的營運都相當辛苦，過去的強勢業種化妝品、精品，營運都不如以往亮眼，但全年業績仍希望力拚成長2%。

遠百指出，以業種而言，男裝、女裝品類成長比較好，精品、化妝品的消費高峰已過，高階精品還是有小幅成長，珠寶和化妝品類則趨緩，日系化妝品與女性飾品又受到赴日旅遊潮排擠，業績衰退，少部分品牌甚至衰退30%，但仍有品牌逆勢成長，餐飲部分，許多櫃位例如鼎泰豐、海底撈、初魚與火鍋品類等業績都成長。

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