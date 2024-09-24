到IKEA睡一晚！「IKEA躺平派對」報名起跑　6大亮點搶先看

溫馨氛圍搭配超舒適寢織品，是不是每次逛IKEA都有一股想躺平的衝動？這次IKEA要讓大家美夢成真，將於10月16日在台北內湖店舉辦「IKEA躺平派對」，邀請大家盡情放鬆躺平，霸佔IKEA睡一晚！IKEA搶先公開派對6大亮點，包括寢織品免費任你挑、盡情釋放童心的跳床、枕頭大戰、各種擺拍美照的創意打卡點，以及超萌必收躺平派對限定燙布貼等獨家限定體驗，現場也將舉辦鋪床大賽、傳授好眠秘訣，打造最舒適的睡眠環境，即日起至9月29日在IKEA LINE官方帳號開放報名，一人中選即可攜伴同行，詳細報名資訊與更多活動詳情資訊請見IKEA官網。

「IKEA躺平派對」6大亮點：

●全店寢織免費任你挑：IKEA枕頭、棉被、床包與被套組全店各式花色任選，把床變成自己喜歡的樣子，親身感受IKEA寢織品與枕頭舒適度，睡完隔天還能免費帶回家。

●夢幻跳床嗨翻天：IKEA用VÅGSTRANDA獨立筒彈簧床墊，搭配柔軟枕頭，打造輕盈飄浮般的夢幻跳床，雙層獨立筒彈簧強大支撐力，且床墊具備10年品質保證。

●枕頭大戰邀你來挑戰：軟硬適中怎麼睡都舒服的ROSENSKÄRM人體工學枕、帶有涼感效果超熱銷的KLUBBSPORRE人體工學枕、或是蝴蝶形設計滿足各式睡姿的ISRANUNKEL人體工學枕，IKEA讓你用枕頭戰全面感受枕頭質感，可在枕頭大戰區盡情釋放壓力，打累了旁邊還有各式枕頭堆起的枕頭池，可抱起心儀枕頭好好躺平。

●站著躺著都好拍：IKEA以柔和燈光搭配多彩寢織品，讓派對每個角落都超吸睛，可以在跳床區拍下彷彿摘雲朵的浪漫美照、在枕頭大戰區跟朋友們拍出激戰對決照，或是包裹著棉被拍出最趣味的互動照。

●獨家活動徹底放鬆：派對少不了音樂與美食，超Chill的DJ音樂將陪伴大家一整晚，再來點IKEA經典的烤肉丸、鱈魚條等派對小點心，還有刺激的鋪床大賽、舒心的真心話時間，精彩活動整晚不間斷。

●好眠秘訣帶回家繼續做好夢：IKEA獨家設計六感床上運動，透過伸展動作與溫馨互動，帶領大家親身體驗舒適度、光線、溫度、聲音、空氣品質、收納佈置6大好眠秘訣，把躺平派對的美好帶回家。

「IKEA躺平派對」報名開跑，即日起至9月29日只要加入IKEA LINE官方帳號並升級數位宜家卡，完成報名步驟後就有機會抽中參加資格，一人中選即可以攜伴同睡；沒有抽中也別失望，當天開放躺平派對互動區邀大家一起同樂，完成互動體驗還能獲得限量專屬好禮「躺平派對限定燙布貼」，IKEA將超人氣玩偶及產品結合寫進心坎裡的躺平語錄，一次推出5款可愛爆表的燙布貼，現場可燙印在浴袍或毛巾上，打造專屬的躺平小物。